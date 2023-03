Akt oskarżenia grupy hazardowej trafił do sądu Data publikacji 31.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli kolejny wątek śledztwa hazardowego. Do sądu skierowany został akt oskarżenia przeciwko 13 osobom, które odpowiedzą za udział w grupie przestępczej, organizującej punkty z nielegalnymi grami hazardowymi na automatach. Oskarżonym grożą kary do 5, a w przypadku szefa grupy, do lat 10 więzienia oraz wysokie grzywny.

Sprawa prowadzona była przy udziale Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach i Śląskiego Wydziału Terenowego Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów. Nadzorujący postępowanie prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował właśnie do sądu akt oskarżenia przeciwko 13 osobom. Odpowiedzą one za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, tworzącej na terenie Będzina, Dąbrowy Górniczej, Siewierza i Zawiercia punkty z nielegalnymi grami hazardowymi na automatach. Wśród oskarżonych znalazł się zarówno kierujący grupą, jak i szeregowi pracownicy poszczególnych punktów, a także osoby, które wynajmowały lokale usługowe, w których zorganizowano nielegalne kasyna.

To już czwarty akt oskarżenia w sprawie, która swój początek miała 15 czerwca 2021 roku.

Wtedy to policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów oraz prokuratorzy zwalczający przestępczość zorganizowaną ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej podjęli współpracę w związku z informacjami o dwóch grupach przestępczych, zajmujących się organizacją nielegalnych gier hazardowych. Istniało podejrzenie, że w nielegalnym procederze mogą uczestniczyć funkcjonariusze służby celno-skarbowej.

Wspólne działania Policji i służb podległych ministerstwu finansów, były prowadzone od dłuższego czasu. Czynności zmierzały do ustalenia sprawców przestępstw oraz zabezpieczenia materiału dowodowego, pozwalającego na likwidację nielegalnych punktów z automatami oraz zatrzymania członków grup przestępczych. W wyniku wspólnej wymiany i analizy informacji okazało się, że powiązania z przestępcami może mieć kilku nieuczciwych celników. Mając zebrany wystarczający materiał dowodowy, funkcjonariusze wkroczyli do akcji.

Kilkuset policjantów służb kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz 11 śląskich komend Policji, razem z funkcjonariuszami Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej ze Śląska, Małopolski i Mazowsza, rano weszło do mieszkań członków grup przestępczych oraz lokali, w których znajdowały się nielegalne automaty do gier. W działaniach uczestniczyli też policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach. W tym samym czasie funkcjonariusze przeprowadzali czynności w Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Lublińcu, Będzinie, Zawierciu, Myszkowie oraz na terenie powiatu częstochowskiego, kłobuckiego i będzińskiego. W wyniku akcji rozbito dwie grupy przestępcze i zatrzymano jej 17 członków w wieku od 25 do 46 lat, w tym 34-letniego lidera jednego z gangów oraz 4 celników. Wszyscy, to mieszkańcy województwa śląskiego. Jak ustalili policjanci, grupy organizowały nielegalny hazard od stycznia 2018 roku. Ich struktura była ściśle zhierarchizowana, w każdej istniał stały podział zadań i ról.

Policjanci i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, zlikwidowali 39 punktów, w których urządzano gry hazardowe i przejęli 209 nielegalnych automatów oraz ruletkę do gry. Po przeliczeniu okazało się, że zabezpieczono w sumie prawie półtora miliona złotych w gotówce (w różnych walutach). Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono także luksusowy, warty przeszło 300 tysięcy złotych samochód. Funkcjonariuszom celnym grozi kara do 15 lat więzienia. Tylko u nich zabezpieczono gotówkę w kwocie przekraczającej pół miliona złotych i dowody rzeczowe, wskazujące na ich uczestnictwo w prowadzeniu nielegalnych gier hazardowych. Dodatkowo uzyskano materiał dowodowy, pozwalający na zarzucenie im także przestępstw korupcyjnych. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty i na wniosek śledczych sąd aresztował 15 z nich. Wobec 2 pozostałych prokurator zastosował policyjny dozór. 34-latkowi, który kierował grupą przestępczą, grozi kara do 10 lat więzienia. Pozostali członkowie mogą trafić do więzienia na 5 lat. Należy pamiętać, że odpowiedzialność karna grozi także szeregowym pracownikom poszczególnych punktów, a także osobom, które wynajmowały lokale usługowe, w których organizowano nielegalne kasyna.

Śledztwo prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

