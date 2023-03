Uderzenie w narkobiznes pseudokibiców Data publikacji 31.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Śląscy kryminalni zwalczający przestępczość pseudokibiców rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się produkcją i handlem narkotykami. Wspierani przez policjantów z Mysłowic i Sosnowca śląscy stróże prawa zatrzymali pięć osób powiązanych ze środowiskiem kiboli i przechwycili przeszło kilogram amfetaminy oraz 900 tabletek ekstazy. Cztery osoby zostały już tymczasowo aresztowane, wszystkim grozi nawet 10 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Katowicach wspierani przez kryminalnych z Sosnowca i Mysłowic weszli jednocześnie do kilku mieszkań w Sosnowcu. Zatrzymali w sumie pięć osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców jednej ze śląskich drużyn piłkarskich. Zatrzymani to czterej mężczyźni w wieku od 22 do 29 lat i 47-letnia kobieta. Wszyscy byli członkami zorganizowanej grupy przestępczej, która od blisko 3 lat działała nie tylko na Śląsku, ale i poza granicami kraju. Jej członkowie przemycali narkotyki zza granicy, ale też sami je produkowali, a następnie sprzedawali na Śląsku.

Policjanci przechwycili ponad kilogram amfetaminy i przeszło 900 tabletek ekstasy o czarnorynkowej wartości około 100 tysięcy złotych.

Sąd Rejonowy w Sosnowcu podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu czterech osób, jedna trafiła pod policyjny dozór. Sprawa jest rozwojowa i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu.

( KWP Katowice/mg)

