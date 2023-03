Kłodzcy policjanci zatrzymali podającą się za lekarza kobietę, która skradła seniorce 2500 złotych Data publikacji 31.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z kłodzkiej komendy zatrzymali 50-letnią świdniczankę, która wykorzystując łatwowierność starszej mieszkanki Kłodzka, weszła do mieszkania kobiety i wykorzystując moment nieuwagi, skradła na jej szkodę 2500 złotych oraz złoty pierścionek. Teraz podejrzana będzie oczekiwać na decyzje sądu w swojej sprawie, a grozić jej może kara nawet do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

W połowie marca policjanci z powiatu kłodzkiego zostali powiadomieni o kradzieży z mieszkania starszej kobiety 2500 złotych i złotego pierścionka. Funkcjonariusze ustalili, że do mieszkania seniorki przyszła podająca się za lekarkę realizującą wizyty domowe nieznana kobieta.

Nieznajoma była na tyle przekonująca, że została wpuszczona do wnętrza. Działanie kobiety było z góry zaplanowane, gdyż od razu kazała staruszce pokazać leki, które bierze na stałe.

Kiedy została sama w pokoju, zabrała torebkę z zawartością pieniędzy w kwocie 2500 złotych oraz złoty pierścionek. Następnie, nie czekając już na pokazanie leków, oświadczyła, że musi pilnie wyjść. Gdy starsza kobieta zorientowała się, że została okradziona, powiadomiła Policję.

Seniorka łączną wartość strat oszacowała na 4500 złotych.

Policjanci Wydziału Kryminalnego niezwłocznie podjęli czynności operacyjne w tej sprawie, które skutkowały wytypowaniem osoby podejrzewanej o dokonanie tego przestępstwa. Na podstawie zebranych informacji kryminalni z Kłodzka, przy współpracy z policjantami ze Świebodzic, zatrzymali na terenie Świdnicy 50-letnią kobietę.

Jak się okazało, podejrzana przyjechała do Kłodzka i upatrzyła sobie seniorkę, którą postanowiła okraść. Wszystko szło po jej myśli do czasu, gdy do mieszkania kobiety zapukali policjanci. Kobieta została przewieziona do kłodzkiej komendy, a podczas przesłuchania przyznała się do dokonania kradzieży. Podejrzana odpowiadać będzie przed sądem w warunkach powrotu do przestępstwa, a za popełniony występek może grozić jej kara nawet do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.