Policjanci pomogli seniorom bezpiecznie wrócić do domu

Data publikacji 31.03.2023

Dzięki informacjom przekazanym przez mieszkańców tarnobrzescy policjanci pomogli bezpiecznie wrócić do domu dwojgu seniorom. 85-letnia kobieta wyszła na spacer, przeszła na drugi koniec miasta i nie mogła trafić do domu. Z kolei 84-latek, zapomniał jak się nazywa i pod jakim adresem mieszka.

Po raz kolejny okazało się, jak ważna jest właściwa reakcja na sytuacje, które napotykamy w naszym codziennym życiu. Policyjne interwencje dotyczą różnych sytuacji. Część z nich związana jest ze zdarzeniami, w których zagrożone jest ludzkie życie, a część dotyczy drobnych spraw, jednak nie mniej ważnych. Do każdej interwencji funkcjonariusze podchodzą profesjonalnie i z jednym celem — pomóc osobie potrzebującej.

Tak było w tym tygodniu. We wtorek po południu (28.03.2023), policjanci otrzymali zgłoszenie, że starsza kobieta stoi na wiadukcie, biegnącym w kierunku Stalowej Woli i najprawdopodobniej potrzebuje pomocy. Na miejsce udali się policjanci. Ustalili, że 85-letnia mieszkanka osiedla Przywiśle, wyszła na spacer i straciła orientację. Seniorka nie mogła znaleźć drogi powrotnej do domu. Była zmęczona i przestraszona. Okazało się, że starsza kobieta wyszła rano z mieszkania i nie zdawała sobie sprawy, że znalazła się na drugim końcu miasta. Funkcjonariusze wzięli kobietę do radiowozu, aby się ogrzała i odpoczęła. 85-latka nie potrzebowała pomocy medycznej. Policjanci po ustaleniu miejsca jej zamieszkania zawieźli ją do domu, gdzie pozostała pod opieką bliskich.

Kolejne zgłoszenie policjanci otrzymali tego samego dnia po godzinie 19.00. W rejonie ulicy Wyspiańskiego w Tarnobrzegu chodził mężczyzna w podeszłym wieku, który był zdezorientowany, przestraszony i nie wiedział jak się nazywa. Nie pamiętał też adresu, pod którym mieszkał. Funkcjonariusze ustalili tożsamość seniora. To 84-letni mieszkaniec Tarnobrzega. Policjanci ustalili, że starszy mężczyzna mieszka wspólnie z synem. Mundurowi przekazali go pod opiekę najbliższej rodziny.

Apelujemy do bliskich osób starszych, by zadbali o bezpieczeństwo seniorów. Starsze osoby bardzo łatwo mogą stracić orientację w terenie, zabłądzić i znacznie się oddalić. Dobrą praktyką jest zrobienie naszywek lub umieszczenie w kieszeniach odzieży, karteczek z adresem lub numerem telefonu opiekuna.

Jeżeli widzimy osoby starsze nieznane z widzenia przebywające dłuższy czas na osiedlu bez określonego celu, często zdezorientowane, poinformujmy o tym służby ratownicze, dzwoniąc pod nr alarmowy 112. Jeden telefon może uratować czyjeś życie.