Zaginiony schorowany mężczyzna odnaleziony przez dzielnicowych Data publikacji 31.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Posterunku Policji w Dobiegniewie przy współpracy ze strażnikiem leśnym odnaleźli 44-letniego mężczyznę, który od kilkudziesięciu godzin był poszukiwany przez mundurowych z sąsiedniego powiatu. Poszukiwania zaginionego były związane ze stanem jego zdrowia. Mężczyzna dzień wcześniej wyszedł z miejsca zamieszkania i ślad po nim zaginął. Dzięki doskonałemu rozpoznaniu i współpracy ze Strażą Leśną dzielnicowi z Dobiegniewa odnaleźli 44-latka i przekazali go służbom medycznym.

Policjanci na tle radiowozu

We wtorek (28 marca) policjanci z powiatu choszczeńskiego dostali zgłoszenie dotyczące zaginięcia 44-letniego mężczyzny. Z uwagi na stan jego zdrowia ogłoszono alarm dla całej jednostki. Mimo intensywnych poszukiwań zaginionego nie udało się odnaleźć. Informacja o zaginięciu 44-latka trafiła również do policjantów z Dobiegniewa, których jednostka graniczy bezpośrednio z powiatem choszczeńskim. Dzień później dzielnicowi z Posterunku Policji w Dobiegniewie przy współpracy ze Strażnikami Leśnymi Nadleśnictwa Głusko namierzyli nieznanego im mężczyznę, który szedł wzdłuż drogi krajowej numer 22 w rejonie miejscowości Stare Osieczno. Kiedy dzielnicowi – sierżant sztabowy Marek Warchoł i sierżant Ewelina Dynkwald podjęli wobec niego interwencję okazało się, że z mężczyzną jest bardzo utrudniony kontakt, nie odpowiadał na żadne pytania. Wyglądał też na przemarzniętego i zdezorientowanego. Policjanci szybko ustalili, że mężczyzna jest zaginionym, którego od kilkudziesięciu godzin intensywnie poszukują mundurowi z Choszczna. 44-latkowi na szczęście nic już nie grozi. Został przekazany pod opiekę medyków. Poszukiwania osób zaginionych to bardzo ważna część policyjnej służby. W takich przypadkach nie ma czasu i miejsca na najmniejszy błąd, czy chwilę zawahania. Dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu policjantów udaje się zapobiec wielu tragediom. Tak było w opisanym powyżej przykładzie. Tym razem dzielnicowych wsparł strażnik leśny. Dzięki takiej współpracy pomoc dla zaginionego nadeszła w samą porę.