Kierował pojazdem mając ponad 2 promile w organizmie. Nietrzeźwego kierowcę zatrzymał policjant w czasie wolnym Data publikacji 31.03.2023 Międzyrzecki technik kryminalistyki aspirant Robert Chmielewski, będąc w czasie wolnym od służby, zauważył, jak kierujący pojazdem marki Renault, po zatrzymaniu samochodu na środku jezdni przed jedną z posesji, ma problemy z wyjściem z niego i utrzymaniem równowagi. Mężczyzna chwiejnym krokiem udał się do bramy wjazdowej, aby ją otworzyć. Cała sytuacja zaniepokoiła funkcjonariusza. Chwilę później okazało się, że problem z utrzymaniem równowagi ma związek z jego stanem, bowiem przeprowadzone badania wykazało, że kierowca miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczył się w sądzie, gdzie czeka go sprawa za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

We wtorek (28 marca), w czasie wolnym od służby, aspirant Robert Chmielewski zwrócił uwagę na nietypową sytuację, która miała miejsce na drodze. Kierujący osobowym renaultem poruszający się przed nim, nagle zatrzymał pojazd na środku jezdni, po czym wysiadł z niego chwiejnym krokiem i udał się w kierunku posesji, by otworzyć bramę wjazdową. Policjant postanowił sprawdzić, co jest powodem nietypowego i niebezpiecznego zachowania mężczyzny. Po podejściu do kierującego funkcjonariusz wyczuł od niego silną woń alkoholu. Niezwłocznie poinformował go, że jest policjantem i wydał mu polecenie, aby nie oddalał się, ponieważ za chwile wezwie patrol, który sprawdzi jego stan trzeźwości. Mężczyzna jednak nie zamierzał słuchać policjanta i postanowił uciec od odpowiedzialności. Wtedy funkcjonariusz użył wobec nietrzeźwego mężczyzny środków przymusu bezpośredniego w postaci chwytów obezwładniających i wezwał na miejsce patrol. Badanie alkomatem wykazało, że kierujący osobowym renaultem miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do lat 15 oraz wysokie kary finansowe. Teraz o losach nietrzeźwego kierowcy zadecyduje sąd.