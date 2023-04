Spotkanie "Bukaresztańskiej Dziewiątki" w Łodzi za nami!! Data publikacji 31.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 30 i 31 marca 2023 roku na terenie Łodzi odbyło się spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych państw wschodniej flanki NATO – tzw. Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9) . To międzynarodowe wydarzenie wiązało się już po raz kolejny z potężną operacją policyjną w której wzięli udział policjanci z województwa łódzkiego. Meldujemy zakończenie działań i bezpieczny przebieg Bukaresztańskiej Dziewiątki.

Już po raz drugi na terenie Łodzi odbył się szczyt dyplomatyczny, którego celem było omówienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa krajów wschodniej flanki NATO, agresji Rosji na Ukrainę oraz tego, jak pomagać Ukrainie w sytuacji rosyjskiej napaści. Do tego wydarzenia policja przygotowywała się od miesięcy. Takie wydarzenie stawia służby w stan najwyższej gotowości. Do Łodzi przyjechało 11delegatów. Łódzkich funkcjonariuszy w zapewnieniu bezpieczeństwa wspierali policjanci ze wszystkich powiatów naszego województwa. To ogromna operacja policyjna zarówno pod kątem logistycznym jak i bieżącej realizacji wielu zadań. Funkcjonariusze całą dobę pełnili służbę w okolicach miejsca obrad, oraz w punktach zakwaterowania uczestników Bukaresztańskiej Dziewiątki. Przed tym wydarzeniem informowaliśmy, że na łódzkich ulicach pojawią się czasowe utrudnienia. Robiliśmy wszystko aby przejazdy kolumn odbywały się sprawnie i bezpiecznie. Dziękujemy za czujność i stosowanie się do zaleceń.

Meldujemy zakończenie działań i bezpieczny przebieg Bukaresztańskiej Dziewiątki w Łodzi.

kom. Edyta Machnik

