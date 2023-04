Uciekał przed policjantami kradzionym motorowerem, mając we krwi 2,5 promila alkoholu Data publikacji 01.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mężczyzna pomimo wydawanych wyraźnych znaków świetlnych i dźwiękowych kontynuował jazdę, popełniając tym samym szereg wykroczeń na drodze i stwarzając zagrożenie w ruchu drogowym. W pewnym momencie ścigany porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo. Po chwili został jednak zatrzymany przez policjantów. Jak się okazało miał on 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu a pojazd którym się poruszał pochodził z kradzieży. Teraz za popełnione przestępstwa odpowie przez sądem.

Oficer Dyżurny legnickiej komendy został powiadomiony o nietrzeźwym kierującym, który miał poruszać się motorowerem w okolicach miejscowości Rzeszotary. Na miejsce zostali wysłani policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, którzy od świadków dowiedzieli się, że mężczyzna ten jeździł zygzakiem po jezdni, wywrócił się a następnie odjechał.

Funkcjonariusze natychmiast udali się w stronę, gdzie miał odjechał motorowerzysta. Na jednej z ulic mundurowi zauważyli kierującego, którego sposób jazdy wzbudzał wątpliwości co do stanu trzeźwości. Policjanci włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, celem zatrzymania tej osoby do kontroli drogowej. Mężczyzna jednak nie zatrzymał się i rozpoczął ucieczkę, podczas której popełnił wiele wykroczeń drogowych i stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym. Kierujący uciekając jechał pod prąd, wjeżdżał na chodnik i tereny zielone. W pewnym momencie skręcił gwałtownie i wjechał w uliczkę na której znajdowały słupki bezpieczeństwa uniemożliwiające wjazd dla radiowozu. Policjanci objechali to miejsce i zauważyli leżący motorower oraz idącego chwiejnym krokiem mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi uciekiniera.

Po wylegitymowaniu okazało się, że jest to 22-letni mieszkaniec Gminy Miłkowice. Po przebadaniu alkomatem okazało się, że ma on 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W związku z powyższym został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu.

W trakcie wykonywania czynności z zatrzymanym policjanci ustalili, że motorower którym się poruszał pochodził z kradzieży. Mężczyzna za swoje czyny odpowie teraz przed sądem, a grożąca mu kara to nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

mł. asp. Tomasz Nowak

Źródło: KMP w Legnicy

mł. asp. Anna Tersa

tel. 504 798 649

Opis filmu: Film zaczyna się od ukazania logo KMP w Legnicy, następnie widać nagranie gdzie kierujący motorowerem jedzie od krawędzi do krawędzi jezdni . Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 9.87 MB)