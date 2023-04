Policjanci z Gorlic ratowali życie Powrót Generuj PDF Drukuj 29 marca br., funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach ratowali życie wychłodzonego mężczyzny, u którego doszło do zatrzymania krążenia.

29 marca br. , około godziny 5.40 policjanci Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach – aspirant Rafał Gryboś i młodszy aspirant Rafał Florek po otrzymaniu informacji od dyżurnego o leżącej w rowie osobie udali się niezwłocznie do miejscowości Dominikowice. Na miejscu zastali mężczyznę leżącego w rowie, który częściowo leżał w wodzie i był mocno wychłodzony. Jak się okazało był on nieprzytomny, a w trakcie sprawdzania funkcji życiowych doszło do zatrzymania krążenia. Policjanci natychmiast wyciągnęli mężczyznę z rowu, ułożyli na twardym podłożu i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, którą prowadzili przez kilkadziesiąt minut do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, który przejął prowadzenie akcji ratunkowej. Po przywróceniu funkcji życiowych u 54-latka został on zabrany do szpitala w Gorlicach, skąd jeszcze tego samego dnia został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Krakowie.

Dzięki szybkiej i sprawnej reakcji policjantów mężczyzna odzyskał funkcje życiowe i został zabrany do szpitala. Postawa policjantów jest przykładem odwagi, ale i świadomości noszonego munduru. Hasło „Pomagamy i chronimy” to nie puste słowa, a odpowiedzialność i poświęcenie drugiemu człowiekowi.