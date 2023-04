Policjanci zatrzymali poszukiwanego, który do odbycia miał karę ponad 24 lat pozbawienia wolności

Policjanci zatrzymali 43-latka, za którym wydano 8 listów gończych, nakazy doprowadzenia oraz ustalenia miejsca pobytu. W chwili zatrzymania mężczyzna miał ponad 20 różnych poszukiwań. 43-letni mieszkaniec powiatu pułtuskiego, który od kilku lat się ukrywał, trafił do aresztu. Do odbycia ma łączną karę ponad 24 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim pracowali nad sprawą poszukiwań za 43-latkiem, skazanym za wiele przestępstw. Mężczyzna ukrywał się, chcąc w ten sposób uniknąć kary za popełnione czyny. Kryminalni zdobyli informację, że 43-latek ma przebywać w mieszkaniu na terenie powiatu pułtuskiego. Ich cel był jasny - zatrzymanie poszukiwanego ośmioma listami gończymi, wystawionymi przez sądy w całym kraju. Po raz kolejny skuteczność i profesjonalizm swoich działań udowodnili w praktyce.

Wcześnie rano, podczas współpracy z funkcjonariuszami SPAP w Radomiu, nowodworscy kryminalni weszli do mieszkania w którym zastali 43-latka. Mężczyzna był bardzo zaskoczony widokiem funkcjonariuszy, ponieważ wejście do lokalu oraz zatrzymanie odbyło się dynamicznie.

43-latek w chwili zatrzymania miał 23 różne poszukiwania, było to osiem listów gończych, dziewięć nakazów doprowadzenia oraz sześć zarządzeń dot. ustalenia miejsca pobytu. Łączna kara to ponad 24 lata pozbawienia wolności. Policjanci doprowadzili mężczyznę do jednostki penitencjarnej.