Areszt za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 03.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 46-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna miał nożem kilkukrotnie ugodzić swoją byłą partnerkę. 47-latka z obrażeniami trafiła do szpitala. Gdyby nie reakcja świadków, którzy powstrzymali agresora, zdarzenie mogłoby się zakończyć tragicznie. 46-latek usłyszał już zarzuty. Może grozić mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Decyzją sądu mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ.

W ubiegłą środę (29.03.2023) oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie, że w jednym z zakładów pracy na terenie gminy Dywity doszło do zdarzenia, w którym jedna osoba została ranna. Z policyjnych ustaleń wynika, że tego dnia jakiś czas wcześniej 46-latek wszczął awanturę ze swoją 47-letnią byłą partnerką, po czym kobieta wyszła do pracy. Po kilku godzinach mężczyzna znalazł się w zakładzie pracy, w którym byli zatrudnieni i nagle zaatakował nożem 47-latkę. Obecni na miejscu pracownicy powstrzymali agresora i wyprowadzili go z budynku. Po chwili na miejscu pojawił się policyjny patrol, który zatrzymał mężczyznę. Kobieta z ranami kłutymi trafiła do szpitala. Na szczęście jej życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Gdyby nie reakcja osób postronnych, zdarzenie mogłoby zakończyć się tragicznie.

46-latek ostatecznie trafił do policyjnego aresztu. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że był kompletnie pijany. W jego organizmie krążyły prawie 2 promile alkoholu. Policjanci w trakcie czynności zabezpieczyli nóż, który został znaleziony na terenie zakładu pracy.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut usiłowania zabójstwa. Za popełnione przestępstwo kodeks karny przewiduje karę nawet dożywotniego pozbawienia wolności. W piątek (31.03.2023) decyzją sądu wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ.

( KWP Olsztyn/mg)

Opis filmu: Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów do radiowozu. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 8.63 MB)