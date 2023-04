Sprawca napadu na taksówkarza zatrzymany i tymczasowo aresztowany Powrót Generuj PDF Drukuj 31-latek z Łodzi odpowie za rozbój z użyciem przedmiotu przypominającego broń palną, do którego doszło w ubiegłym tygodniu. Pokrzywdzonym jest taksówkarz. Po pościgu ulicami Częstochowy za uciekającym skradzioną taksówką, został on zatrzymany i usłyszał zarzuty. Decyzją sądu 31-latek został tymczasowo aresztowany.

W ubiegłym tygodniu policjanci z komisariatu VI w Częstochowie zostali powiadomieni o napadzie na taksówkarza. Do zdarzenia doszło w nocy z 30 na 31 marca w dzielnicy Raków przy ulicy Łukasińskiego. Sprawca nie mając zamiaru zapłacić za kurs, zagroził taksówkarzowi przedmiotem przypominającym broń palną i zmusił go do opuszczenia pojazdu. Następnie skradł jego samochód. Na poszukiwania sprawcy napadu wyruszyły patrole Policji. Przestępca szybko został namierzony i po pościgu ulicami Częstochowy, został zatrzymany przez policjantów z patrolówki komisariatu VI. Zebrany w tej sprawie obszerny materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie aż 5 prokuratorskich zarzutów: rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, zniszczenie mienia, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania się do kontroli drogowej i posiadania narkotyków. Za te przestępstwa grozi nawet 15 lat więzienia. Ale napastnik odpowie jako recydywista, bowiem w przeszłości był już karany za tego rodzaju przestępstwa i odsiadywał wyroki za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. W sobotę, decyzją częstochowskiego sądu, został on już tymczasowo aresztowany.

(KWP w Katowicach / po)