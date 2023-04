Policjant z pasją. Lidzbarski dzielnicowy dostrzega piękno przez obiektyw aparatu Data publikacji 03.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Jest policjantem z zawodu, prywatnie ojcem, a z zamiłowania fotografem. Jego pasja budzi zachwyt, a efekty twórczości można będzie zobaczyć niedługo na wystawie w Olsztynie. Dzielnicowy asp. Łukasz Czerniewski służbę w Policji rozpoczął w 2011 roku w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie. Do Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim, gdzie pracuje do dziś, trafił po ponad roku pełnienia służby.

Fotografią zainteresował się w 2020 roku, zupełnie przypadkiem, jednak jak sam przyznał, szybko ta dziedzina sztuki całkowicie go pochłonęła. Bowiem fotografia pozwala mu na wyrażanie jego artystycznej natury i pomaga w odreagowaniu stresu, jaki niekiedy wkrada się w obowiązki służbowe każdego policjanta. W październiku 2021 roku asp. Łukasz Czerniewski otrzymał zgodę na otworzenie własnej, fotograficznej działalności gospodarczej i jeszcze w tym samym miesiącu stał się właścicielem jednoosobowej firmy.

Łukasz Czerniewski jest samoukiem, nikt nigdy nie uczył go fotografii. Wiedze fotograficzną zdobywał z książek i Internetu oraz codziennej praktyki. Od czasu zakochania się w fotografii aparat towarzyszy Łukaszowi każdego dnia. W drodze po zakończonej służbie nigdy nie wraca do domu najkrótszą drogą. Spacery po lasach, polach i ciągłe „polowanie na kadry” stały się jego codzienną rutyną. Na początku przygody z fotografią robił zdjęcia i sam przed sobą je oceniał. Analizował co mógłby w nich poprawić, zarówno od strony technicznej jak i kompozycyjnej. Pochłaniał fotograficzną wiedzę teoretyczną pod każdą postacią i starał się wcielać ją w swoją praktykę. Wtedy zdecydował, że chce rozwijać się w tej dziedzinie.

Pewnego wieczoru zauważył na jednym z portali społecznościowych informację o mających się rozpocząć warsztatach fotograficznych. Postanowił wziąć w nich udział i to był strzał w dziesiątkę. Poznał tam człowieka, który zaraził go zupełnie inną dziedziną fotografii niż przyrodnicza, dotychczas mu towarzysząca, a mianowicie fotografią portretową.

I stało się. Fotografowanie przerodziło się w prawdziwą pasję. W starym opuszczonym od kilkudziesięciu lat domu, w którym mieszkał jako dziecko, uprzątnął pomieszczenia, a przede wszystkim strych, aby zyskać przestrzeń, w której mógłby stworzyć własne studio fotograficzne. Tak powstała „Fotografia na Strychu”.

Umiejętności Łukasza szybko się rozwijały. Postanowił więc dzielić się zdobytą już wiedzą z innymi sympatykami fotografii. Zorganizował „Cykliczne Spotkania Fotograficzne na Strychu”. Przedsięwzięcie te odbywające się raz w tygodniu zgromadziło fotografów - zarówno amatorów jak i zawodowców oraz modelki i modeli.

„Strych” stał się fotograficznym „centrum kultury”. Spotykali się w nim pasjonaci przyjeżdżający niekiedy z miejscowości oddalonych o dziesiątki kilometrów aby mieć możliwość realizowania kreatywnych fotograficznych projektów oraz po prostu miło spędzić czas w towarzystwie innych „czujących fotograficznego bluesa” .

„Cykliczne Spotkania Fotograficzne na Strychu” zakończyły się wspólną wystawą wykonanych podczas spotkań fotografii. Wernisaż odbył się w Lidzbarku Warmińskim w kamienicy „Amfiteatr Miejski” dzięki wsparciu Lidzbarskiego Domu Kultury.

Wykonane dotychczas fotografie portretowe skłoniły Łukasza Czerniewskiego do zorganizowania kolejnej wystawy fotograficznej. Tym razem będzie to wystawa indywidualna - typowo „strychowa”, mroczna i tajemnicza, bo taki właśnie klimat jest mu najbliższy. Wystawa odbędzie się 22 kwietnia 2023 roku w Olsztynie w galerii „L&XV” mieszczącej się przy ul. Grunwaldzkiej 20.

Działalność fotograficzna nigdy nawet w najmniejszym stopniu nie kolidowała z pełniącymi na co dzień obowiązkami asp. Łukasza Czerniewskiego, który jest policjantem dzielnicowym w Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim. W służbie uchodzi za profesjonalnego policjanta i dobrego kolegę. Efektem jego pasji i umiejętności połączonych z obowiązkami służbowymi były zdjęcia portretowe, które asp. Łukasz Czerniewski wykonał lidzbarskim policjantkom z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Pasja Łukasza Czerniewskiego pomaga również w realizacji kolejnych projektów służbowych, podczas których jego twórczość i umiejętności są nieocenione.

(bsz/tm)