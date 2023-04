#POMAGAMYICHRONIMY Szybka reakcja ostrołęckich policjantów zapobiegła tragedii Powrót Generuj PDF Drukuj "Mężczyzna chce skoczyć z mostu" - takie zgłoszenie wpłynęło wczoraj wieczorem do dyżurnego ostrołęckich policjantów. Świadek dodał, że desperat próbuje przełożyć nogę za barierkę mostu. Reakcja ostrołęckich policjantów na zgłoszenie była błyskawiczna. Dzięki niej mężczyzna w porę otrzymał pomoc.

Policjanci uratowali desperata

Wczoraj (02.04.) ok. godz. 19.35 policjanci z Ostrołęki zostali zaalarmowani przez osobę postronną o tym, że mężczyzna chce skoczyć z mostu przy ul. Obozowej. Osoba zgłaszająca dodała, że desperat próbuje przełożyć nogę za barierkę.

Oficer dyżurny ostrołęckiej komendy skierował w to miejsce najbliższe patrole. Jako pierwsi zjawili się tam funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego, którzy zapewnili bezpieczeństwo mężczyźnie stojącemu przy barierach. Okazał się nim 39-letni mieszkaniec Ostrołęki. Funkcjonariusze przeprowadzili go w bezpieczne miejsce i wezwali załogę karetki pogotowia.

Słowa podziękowania należą się osobie, która zaalarmowała mundurowych. Reagujmy za każdym razem, kiedy jesteśmy świadkami takich lub podobnych sytuacji.

Pamiętajmy, że jeden telefon, może uratować czyjeś życie!

(KWP w Radomiu / po)