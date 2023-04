Policyjny pilotaż do szpitala Data publikacji 03.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze szczecińskiej drogówki udowodnili, że wiedzą, jak zachować się w sytuacji wymagającej szybkiej i zdecydowanej reakcji. Pospieszyli z pomocą mężczyźnie wiozącemu do szpitala żonę, która musiała szybko dotrzeć do placówki na przeszczep organu. Dzięki policjantom kobieta szybko trafiła na operacje.

Wczoraj, (2.04.2023 r. ) funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, w centrum miasta zabezpieczali przejście Marszu Papieskiego. W pewnym momencie podjechał do nich mężczyzna, który poprosił policjantów o pomoc. Wyjaśnił, że jego żona dostała telefon ze szpitala, iż powinna jak najszybciej zgłosić się do placówki, gdyż oczekuje na nią organ do przeszczepu.

Mundurowi, wiedząc, że sytuacja jest pilna od razu przekazali informację oficerowi dyżurnemu szczecińskiej komendy i natychmiast podjęli decyzję o pilotażu.

Przy użyciu sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych w sposób bezpieczny eskortowali małżeństwo do jednej ze szczecińskich placówek zdrowia. W ten sposób kobieta bardzo szybko trafiła do szpitala na operację ratującą jej życie.