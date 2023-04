Wyrzucił psa z drugiego piętra, bo szczekał. Podejrzany już z zarzutami Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który wyrzucił psa znajomych przez okno. Wcześniej w mieszkaniu miał nim rzucić o podłogę. Policjantom tłumaczył, że zdenerwował się szczekaniem zwierzęcia. Mężczyźnie został przedstawiony zarzut znęcania się nad psem. Oprócz tego odpowie on także za posiadanie w mieszkaniu amunicji bez zezwolenia.

Funkcjonariusze gorzowskiej komendy w piątek (31 marca) po godzinie 18 otrzymali informację o psie, który został najprawdopodobniej wyrzucony przez okno. Patrol, który przyjechał na miejsce zastał kilka osób. Funkcjonariusze porozmawiali z właścicielem mieszkania, w którym miało dojść do tego zdarzenia. Z ustaleń wynikało, że mężczyzna wyrzucił psa z mieszkania zlokalizowanego na drugim piętrze kamienicy przy ulicy Krzywoustego. W swoim domu gościł znajomych, którzy byli u niego z czworonogiem. Mężczyzna w pewnym momencie zdenerwował się, że zwierzak szczeka. Wtedy wziął psa i rzucił nim o podłogę, a następnie wyrzucił przez okno. Zwierzęciem zainteresowało się wiele osób. Z obrażeniami został zabrany do lecznicy. By mógł powrócić do sprawności, niezbędna jest specjalistyczna opieka.

Mężczyzna został przewieziony do gorzowskiej komendy. Policjanci podczas jego zatrzymania zabezpieczyli w mieszkaniu amunicję, na którą podejrzany nie miał pozwolenia. W sobotę (1 kwietnia) 59-latek usłyszał zarzuty. Dotyczą one znęcania się nad psem oraz posiadania amunicji bez zezwolenia, za co grozi mu do 8 lat więzienia.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / po)