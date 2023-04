Areszt za usiłowanie zabójstwa Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 28-letnią kobietę, która jest podejrzana o usiłowanie zabójstwa swojego rówieśnika. Zatrzymana w prokuraturze usłyszała zarzut za to przestępstwo, a sąd zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Areszt za usiłowanie zabójstwa

28 marca po godzinie 23:00 dyżurny zgorzeleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o podpalonym mężczyźnie. Do zdarzenia doszło na terenie jednej z gmin w powiecie zgorzeleckim. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze ustalili, że 28-letnia kobieta razem ze swoim byłym partnerem przyjechali do znajomego. Podczas wizyty doszło pomiędzy nimi do kłótni i szarpaniny, podczas której kobieta oblała byłego partnera benzyną, po czym go podpaliła. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji świadków mężczyzna przeżył, jednak z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

W wyniku podjętych czynności sprawczyni została zatrzymana i trafiła do zgorzeleckiej komendy. W chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu. Oboje znani są funkcjonariuszom z wcześniejszych interwencji i niejednokrotnie wchodzili w konflikt z prawem.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 28-latka usłyszała już prokuratorski zarzut usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Sąd na wniosek śledczych zastosował wobec podejrzanej tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.

Teraz kobiecie grozi kara nawet dożywotniego pozbawiania wolności.

(KWP we Wrocławiu / po)