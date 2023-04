76-letnia kobieta, która miała problemy z pamięcią błąkała się w nocy po mieście. Pomogli jej jeleniogórscy dzielnicowi

Policjanci z Jeleniej Góry pełniąc służbę w nocy zainteresowali się starszą kobietą, która ubrana nieadekwatnie do warunków pogodowych szła jedną z ulic miasta. Okazało się, że próbowała dotrzeć do domu, nie wiedziała jednak gdzie mieszka i nie miała przy sobie żadnego dokumentu. Policjanci ustalili tożsamość seniorki i odwieźli ją do miejsca zamieszkania.