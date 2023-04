Policyjny hattrick w wykonaniu górowskich mundurowych Powrót Generuj PDF Drukuj Nietypowy przykład „efektu motyla” zaobserwowali górowscy policjanci, którzy zatrzymali poszukiwanego 38-latka. To zdarzenie, w wyniku wyjątkowego zbiegu okoliczności, było przyczynkiem do zatrzymania kolejnego poszukiwanego mężczyzny, a następnie jego matki, która również ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości. Teraz dwie pierwsze osoby najbliższe miesiące spędzą w zakładach karnych, druga miała zaś więcej szczęścia, gdyż mogła uwolnić się od kary.

Policyjny hattrick

31 marca bieżącego roku policjanci z Zespołu Patrolowo - Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Górze zatrzymali poszukiwanego celem doprowadzenia do odbycia kary 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności 38-letniego mieszkańca Góry. Po przewiezieniu go do miejscowej jednostki, mężczyzna poprosił, żeby funkcjonariusze skontaktowali się z jego znajomym, aby ten przyniósł mu rzeczy osobiste.

Kolega zatrzymanego 38-latka, z jego rzeczami pojawił się w górowskiej komendzie już po godzinie. Mundurowi sprawdzili dane 21-latka w policyjnych systemach informacyjnych i okazało się, że on również jest poszukiwany w celu doprowadzenia do odbycia kary pozbawienia wolności.

21-latek nie krył zdziwienia zaistniałą sytuacją, gdyż nie był w ogóle na nią przygotowany. Nie zabrał ze sobą rzeczy osobistych wobec czego do Komendy w Górze, po wcześniejszym kontakcie ze strony mundurowych, przyszła z tymi przedmiotami jego matka. Ku zdziwieniu funkcjonariuszy okazało się, że także i ona widnieje w policyjnych bazach danych jako osoba poszukiwana.

Zatrzymana kobieta miała jednak możliwość uwolnienia się od odbycia kary poprzez zapłatę należnej grzywny, z czego skorzystała. Jej syn oraz 38-latek nie mieli jednak takiej możliwości dlatego najbliższe miesiące spędzą w zakładzie karnym.

(KWP we Wrocławiu / po)