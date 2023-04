Na zakazie i skrzyżowaniu wyprzedził policjantów jadących nieoznakowanym wideorejestratorem Powrót Generuj PDF Drukuj Pomimo iż każdego dnia funkcjonariusze apelują o bezpieczeństwo na drogach i konieczność przestrzegania przepisów wciąż pojawiają się kierowcy, którzy decydują się na ich łamanie. Bardzo niebezpieczny manewr wykonał 22-letni mężczyzna, który pomimo zakazu i skrzyżowania, wyprzedzał. Wśród wymijanych przez niego pojazdów znajdował się również policyjny wideorejestrator, który nagrał całe zdarzenie. Policjanci drogówki za to wykroczenie ukarali kierowcę mandatem w kwocie 2000 złotych, a dodatkowo do konta kierowcy zostanie dopisanych aż 25 punktów karnych.

Wyprzedził na zakazie i skrzyżowaniu

Policjanci ruchu drogowego, którzy pełnili służbę nieoznakowanym wideorejestratorem zarejestrowali bardzo niebezpieczny manewr w miejscowości Łąkie. Kierujący fordem zignorował zakaz wyprzedzania i pomimo skrzyżowania zdecydował się na wyprzedzanie. Całe zdarzenie zostało nagrane przez mundurowych. Kierowca zatrzymany do kontroli drogowej tłumaczył, że zaczął wyprzedzać, gdyż denerwowało go, że wszyscy wolno jadą. Za popełnione wykroczenie mundurowi ukarali go mandatem w kwocie 2000 złotych, a do jego konta zostanie dopisanych 25 punktów karnych.



Przypominamy, że wyprzedzanie m. in. na skrzyżowaniach jest zabronione i szczególnie niebezpieczne. Apelujemy do kierowców o rozwagę za kierownicą i pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy w dużej mierze od nas samych.

(KWP w Gdańsku / po)