Policjanci zabezpieczyli środki odurzające o czarnorynkowej wartości 2 mln zł i zatrzymali 4 mężczyzn Data publikacji 03.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego z komendy miejskiej we Wrocławiu wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego dolnośląskiej komendy i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu zatrzymali 4 mężczyzn podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Funkcjonariusze, realizując sprawę operacyjną znaleźli w sumie blisko 80 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości 2 mln zł. Wśród zabezpieczonych substancji była m.in. płynna i sproszkowana amfetamina, marihuana, mefodron, 7,5 tys. tabletek MDMA oraz inne prekursory do produkcji środków odurzających. Policjanci znaleźli też telefony komórkowe, wagi elektroniczne, woreczki strunowe, oraz zagłuszarkę GSM.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wspólnie z policjantami Wydziału Kryminalnego dolnośląskiej komendy i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu zatrzymali w ubiegłym tygodniu 4 mężczyzn w wieku od 27 do 34 lat, podejrzanych o przestępstwa narkotykowe.

Policjanci na podstawie czynności operacyjnych uzyskali informację, że na terenie Wrocławia w jednym z mieszkań mogą znajdować się znaczne ilości narkotyków oraz osoba poszukiwana. Z uwagi na to, że mężczyzna, który miał być zatrzymany mógł być uzbrojony i szczególnie niebezpieczny, wezwano do pomocy policyjnych antyterrorystów.

Po siłowym wejściu do mieszkania funkcjonariusze zatrzymali w środku 4 mężczyzn w wieku 27, 29, 33 i 34.

Policjanci w wynajmowanym mieszkaniu oraz pomieszczeniach gospodarczych ujawnili środki odurzające i prekursory służące do ich wytwarzania, w sumie blisko 80 kg zabronionych substancji o czarnorynkowej wartości 2 mln zł . Wśród znalezionych narkotyków była m.in. amfetamina, marihuana, 7,5 tys. sztuk tabletek MDMA. Ponadto 6 telefonów komórkowych, 4 wagi elektroniczne, zgrzewarka, woreczki strunowe, przedmioty przypominające broń palną, blisko 100 sztuk amunicji, zagłuszarka GSM.

Podejrzani usłyszeli już zarzuty dotyczące m.in. wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Śledczy cały czas weryfikują zebrane informacje i sprawdzają, czy mężczyźni nie mają na swoim koncie jeszcze innych tego typu przestępstw.

Na podstawie zgromadzonych materiałów i dowodów sąd zastosował wobec wszystkich zatrzymanych tymczasowy areszt na 3 miesiące. Podejrzanym może grozić kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat.

Sprawa jest rozwojowa, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

( KWP we Wrocławiu / kp)

