Starsza kobieta nie mogła wstać z łóżka, wołanie o pomoc usłyszała jej pielęgniarka Data publikacji 04.04.2023 Wspólne działania służb mundurowych i medycznych pomogły samotnie mieszkającej, schorowanej starszej kobiecie. 88-latka nie była w stanie sama wstać z łóżka i wezwać pomocy. O tym, że mogło się stać coś złego, służby powiadomiła pielęgniarka, która przyjechała do niej. Decyzją lekarza, seniorka została przewieziona do szpitala.

Wczoraj po godzinie 10.00, dyżurny ropczyckiej komendy otrzymał informację, że w miejscowości Mała, samotnie mieszkająca kobieta, wymaga pomocy. Zgłaszająca interwencję pielęgniarka środowiskowa poinformowała, że właścicielka mieszkania nie otwiera drzwi, a z domu słychać wołanie o pomoc. Na miejscu, w związku z podejrzeniem, że życie seniorki może być zagrożone, podjęto decyzję o siłowym wejściu do domu. Strażacy, usuwając szybę w oknie, umożliwili wejście do domu. Jak się okazało, 88-latka od kilku godzin leżała w łóżku i nie była w stanie wstać i otworzyć drzwi. Zespół ratunkowy zabrał kobietę do szpitala.

Apelujemy! Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz, gdy jest zimno, mogą potrzebować naszej pomocy. Zwracajmy uwagę na starsze, samotnie mieszkające osoby, na bezdomnych. Jeśli jesteśmy świadkami, że taka osoba wymaga pomocy lub mamy taką informację, należy niezwłocznie zadzwonić na numer alarmowy. Jeden telefon może uratować komuś życie.