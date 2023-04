Kolejny medal ząbkowickiej funkcjonariuszki Data publikacji 04.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Aspirant Katarzyna Iwańciów w Policji pracuje od 16 lat. Potrafi jednak łączyć aktywność zawodową ze swoją pasją, którą od kilku lat jest bieganie. Tym razem wzięła udział w Kudowskim Festiwalu Biegowym- Sztafecie Górskiej Solo 75. Pomimo ciężkich warunków biegowych, zimna i deszczu pokonała swoje słabości i zdobyła kolejne medale. Na dystansie 75 kilometrów, które policjantka pokonała w 11 godzin i 46 minut zajęła 1. miejsce w kategorii K30 oraz 2. w kategorii Open kobiet. Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy!

Kudowski Festiwal Biegowy - Sztafeta Górska to bieg dla naprawdę wytrwałych. Wymagające warunki na trasie, zimno, błoto deszcz, a do pokonania kilkadziesiąt kilometrów szlakami polskich i czeskich Gór Stołowych. Jadnak dla prawdziwych pasjonatów to tylko zachęta.

Aspirant Katarzyna Iwańciów biega od kilku lat i nie jest to jej pierwszy medal, jednak jak sama przyznaje, warunki tym razem były ekstremalne. Od mżawki po ulewę, błoto, lodowata woda czasami po kolana i setki powalonych drzew. Policjantka wystartowała Sztafecie Górskiej Solo75.

1 kwietnia o godzinie 5:30. Przez kolejne 11 godzin i 46 minut pokonała 75 kilometrów. Walczyła do samego końca i… wygrała. Nasza koleżanka zajęła 1. miejsce w kategorii K30 i 2. w kategorii Open kobiet. Na ponad 190 osób startujących w biegu około 50 nie ukończyło go z różnych przyczyn.

Kolejny medal do kolekcji, ale tym razem okupiony naprawdę wielkim wysiłkiem. Gratulujemy wytrwałości i pasji oraz życzymy następnych sukcesów!