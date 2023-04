Policjanci z Radomska pomogli 80-latkowi bezpiecznie wrócić do domu Data publikacji 04.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 3 kwietnia 2023 roku tuż przed północą patrolowcy z Wydziału Prewencji radomszczańskiej policji zainteresowali się losem starszego mężczyzny, który w tak późnych godzinach spacerował po mieście. W efekcie senior bezpiecznie wrócił do domu.

Dzięki czujności radomszczańskich policjantów zagubiony 80-letni mężczyzna przed północą został zauważony w centrum miasta. Jak się okazało, pan przez kilka godzin spacerował ulicami miasta, aż w końcu stracił orientację. Był zmarznięty i wyraźnie zestresowany sytuacją, że nie może trafić do domu. Mundurowi bez zastanowienia zabrali seniora na pokład radiowozu i w trakcie rozmowy ustalili, gdzie mieszka. W mieszkaniu czekała żona, która potwierdziła, że mąż kilka godzin wcześniej wyszedł na spacer i do chwili obecnej nie powrócił. W tym czasie, w mieszkaniu pojawił się syn starszego mężczyzny. Zaniepokojony długą nieobecnością taty zaczął poszukiwania na własną rękę. Domownicy nie kryli radości z odnalezienia 80-latka. Dzięki czujności radomszczańskich patrolowców nie doszło do żadnej przykrej historii.

"Służyć ludziom – obowiązek i przywilej" to hasło, które każdego dnia z dumą jest wypełniane przez każdego policjanta. Dla takich chwil warto pomagać, by móc zobaczyć uśmiech na twarzy choćby jednego człowieka.