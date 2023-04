Widziała więcej narkotyków niż niejeden diler, przechodzi na emeryturę Data publikacji 04.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Po 13-letniej służbie w Policji, Chmara - specjalistka od wyszukiwania narkotyków przechodzi na emeryturę. Początkowo pracowała z przewodnikiem w Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie, a ostatnie 8 lat wyjeżdżała na służbę z aspirantem sztabowym Wiesławem Baczyńskim z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Emeryturę spędzi w domu swojego opiekuna.

Chmara to foksterier szorstkowłosy, który po 13 latach służby w Policji przechodzi na emeryturę. Po przeszkoleniu w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach swoją psią służbę zaczynała w Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie. Potem po 6 latach trafiła do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, a jej przewodnikiem został aspirant sztabowy Wiesław Baczyński. Od początku zajmowała się wyszukiwaniem zapachu narkotyków. 14-letni foksterier szorstkowłosy ma na swoim koncie wiele sukcesów. Chmara widziała więcej narkotyków niż niejeden diler i ze swoim niezawodnym psim nosem wielokrotnie doprowadziła mundurowych do ukrytych narkotyków. Tak też było pod koniec lipca 2020 roku, kiedy policjanci z białostockiej drogówki zatrzymali do kontroli skodę, której kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym. W trakcie prowadzonej kontroli mundurowi zauważyli szklaną lufkę, co wzbudziło ich podejrzenia. Chwilę później znaleźli przy mężczyźnie ukryty w saszetce susz roślinny. Samochód funkcjonariuszom pomagała przeszukiwać Chmara. Reszta suszu ukryta była pod wycieraczką. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że była to marihuana.

Chmara 31 marca zakończyła swoją służbę w Policji, jednak nie rozstanie się ze swoim przewodnikiem. Tak jak było to do tej pory, pozostaje pod jego opieką i będzie nadal mieszkała w jego domu. Jako psia emerytka ma zapewnione przez Policję dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną.