Czujność, profesjonalizm, skuteczność - policjant po służbie zatrzymał poszukiwanego mężczyznę Powrót Generuj PDF Drukuj Spostrzegawczość oraz szybka reakcja policjanta ze Szprotawy będącego w czasie wolnym od służby kolejny raz doprowadziła do zatrzymania mężczyzny poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. 61-letni mieszkaniec Szprotawy trafił do zakładu karnego, w którym spędzi następne półtora roku.

Policjant po służbie zatrzymał poszukiwanego mężczyznę

W niedzielę (2 kwietnia) szprotawski policjant – młodszy aspirant Andrzej Szykuła w czasie wolnym od służby zauważył mężczyznę, którego od razu rozpoznał jako osobę poszukiwaną. Policjant bez chwili zawahania przystąpił do czynności. O całej sytuacji poinformował policjantów, którzy byli w służbie, a następnie uniemożliwił mężczyźnie oddalenie się z miejsca do momentu przyjazdu patrolu. Wspólnie z umundurowanymi policjantami zatrzymał 61-letniego mężczyznę, mieszkańca Szprotawy. Zatrzymany ma do odbycia karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy za handel środkami odurzającymi. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji młodszego aspiranta Andrzeja Szykuły poszukiwany nie uniknie odpowiedzialności za swoje czyny. Do podobnej sytuacji doszło w 2019 roku, kiedy ten sam policjant w czasie wolnym od służby doprowadził do zatrzymania dwóch poszukiwanych mężczyzn:

DZIELNICOWY W CZASIE WOLNYM ZATRZYMAŁ DWÓCH POSZUKIWANYCH

Lubuscy policjanci każdego dnia udowadniają, że służba w Policji to nie zwykła praca. To misja – służba społeczeństwu i przede wszystkim gotowość, by o każdej porze dnia i nocy móc zareagować. Niezależnie, czy jesteśmy na służbie czy mamy wolny dzień. Reagujemy na łamanie prawa, porządku publicznego, ratujemy ludzkie życie – często z narażeniem własnego.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / po)