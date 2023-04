Gruzin zaatakował śrubokrętem policjanta. Napastnik został zatrzymany i tymczasowo aresztowany Data publikacji 04.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zatrzymaniem 41-letniego obywatela Gruzji zakończyła się interwencja policjantów na Komendzie Powiatowej Policji w Żarach. Mężczyzna w nieuprawniony sposób starał się dostać na teren komendy i w poczekalni zaatakował policjanta śrubokrętem. Szybka interwencja funkcjonariusza pozwoliła na uniknięcie ataku oraz obezwładnienie napastnika. Sąd aresztował go na trzy miesiące. Za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

W piątek (31 marca) obywatel Gruzji wszedł na poczekalnię w żarskiej komendzie. Po jakimś czasie podszedł do jednych z wewnętrznych drzwi zabezpieczonych kodem, który bezskutecznie próbował przełamać. Bez powodzenia je szarpał. Usilnie starał się wejść na teren komendy. W międzyczasie na teren jednostki wszedł policjant z 9 -letnim stażem służby, będący od 6 lat instruktorem taktyk i technik interwencji. Zauważył nieznanego mężczyznę, trzymającego w ręce śrubokręt, który przy jednym z drzwi manipulował przy urządzeniu do wpisywania kodu. Gdy policjant próbował go powstrzymać, ten zaatakował śrubokrętem. Policjantowi udało się uniknąć ciosu. Sytuację zauważył zastępca dyżurnego w Żarach, który ruszył do pomocy. Gruzin zaczął ponadto zadawać ciosy policjantowi ale dzięki wyszkoleniu policjanta szybko i skutecznie napastnik został obezwładniony. Zatrzymanemu mężczyźnie pobrano krew na stwierdzenie trzeźwości oraz środków psychoaktywnych. Następnego dnia usłyszał zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza (art.223 par. 1 kk), naruszenia nietykalności cielesnej (art.222 par.1 kk) i zniszczenia mienia (art. 288 par.1 kk). Został doprowadzony do Sądu, gdzie zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

