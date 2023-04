Policjanci ze żmigrodzkiego komisariatu pomogli rannemu mężczyźnie Data publikacji 04.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Żmigrodzie pomogli poszkodowanemu mężczyźnie. Jak się okazało, w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia zranił się w rękę i obficie krwawił. Mundurowi od razu przystąpili do udzielania pomocy przedmedycznej mieszkańcowi powiatu trzebnickiego. Wiedząc, że czas oczekiwania na karetkę pogotowia wydłuża się, a mężczyzna jest coraz bardziej osłabiony, podjęli decyzję o przetransportowaniu go do szpitala. Po przejechaniu kilku kilometrów napotkali nadjeżdżający zespół pogotowia ratunkowego. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala, gdzie została mu udzielona fachowa pomoc medyczna.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę 1 kwietnia, kiedy to funkcjonariusze żmigrodzkiego komisariatu zostali skierowani na interwencję. Mł. asp. Dawid Cepa oraz sierż. szt. Daniel Bogdał jako pierwsi dotarli na miejsce. Po wejściu do mieszkania zastali mężczyznę, który próbował zatamować obfite krwawienie z ręki. Okazało się, że w wyniku nieszczęśliwego wypadku, doszło do głębokiego rozcięcia w okolicy nadgarstka.

Funkcjonariusze niezwłocznie zastosowali odpowiedni opatrunek, aby zabezpieczyć mężczyznę przed dalszą utratą krwi. Starali się także uspokoić poszkodowanego, z którym oczekiwali na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego. Kiedy czas oczekiwania na karetkę wydłużał się i policjanci zauważyli, że poszkodowany na skutek utraty krwi zaczyna słabnąć, postanowili niezwłocznie przewieźć go do placówki medycznej.

Z użyciem sygnałów świetlnych i dźwiękowych ruszyli w drogę. Po przejechaniu kilku kilometrów zauważyli nadjeżdżającą karetkę. Policjanci przekazali poszkodowanego medykom, którzy udzielili mu niezbędnej pomocy.

Ratownicy skierowali do policjantów słowa uznania za prawidłowe i skuteczne działanie, które przyczyniło się do zminimalizowania zagrożenia utraty życia i zdrowia rannego mężczyzny.