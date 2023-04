100 tysięcy skradzione metodą "na kolec" - podejrzany tymczasowo aresztowany Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Wawra bardzo szybko zebrali informacje i dotarli do podejrzanego o kradzież metodą „na kolec”. 36-letni obywatel Gruzji za kradzież 100 tysięcy złotych usłyszał zarzut i decyzją sądu, na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe został tymczasowo aresztowany.

Policjant prowadzi zatrzymanego

Do komisariatu w Wawrze wpłynęła informacja o kradzieży gotówki z samochodu w kwocie 100 tysięcy złotych. Sprawcy przestępstwa posłużyli się metodą „na kolec”.

Kiedy kierowca po wypłaceniu z banku pieniędzy odjechał kawałek swoim autem zorientował się, że najprawdopodobniej nie ma powietrza w jednym z kół. Wtedy właśnie podejrzani wykorzystali jego nieuwagę i zaabsorbowanie sprawą koła i ukradli torbę z gotówką.

Sprawą zajęli się wawerscy kryminalni. Ich dociekliwość i wnikliwa praca operacyjna bardzo szybko doprowadziły do ustalenia, kto ma związek z tym przestępstwem. 36-latek został zatrzymany kilka dni po zdarzeniu.

Zebrany obszerny materiał dowodowy nie budził wątpliwości. Funkcjonariusze ustalili również, że mężczyzna nie działał sam. Zatrzymanie pozostałych sprawców pozostaje kwestią czasu.

36-letni podejrzany usłyszał zarzut kradzieży. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga-Południe sporządzono wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Sąd przychylił sie do wniosku i 36-latek trafił na trzy miesiące do aresztu.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe.

(KSP / po)