Policjantka z sercem dla małego Nikodema. Nominowana do „Osobowości Roku” zachęca do pomocy dla chorego chłopca

Dzielnicowa z Żar - sierżant sztabowy Żaneta Kumoś otrzymała nominację od Gazety Lubuskiej do tytułu „Osobowość Roku 2022” w kategorii działalność społeczna i charytatywna. Policjantka postanowiła wykorzystać otrzymaną nominacje i zachęcić za pomocą portalu społecznościowego mieszkańców Żar i okolic do tego, by w ramach oddanego na nią głosu wsparli zbiórkę dla 20-miesięcznego Nikodema.