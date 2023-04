Kryminalni odzyskali biżuterię wartą 60 tysięcy złotych i zatrzymali podejrzaną pracownicę Data publikacji 05.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni ze świebodzińskiej komendy w wyniku skutecznej pracy operacyjnej odzyskali skradzioną biżuterię oraz zegarki warte około 60 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali również 42-latkę, która miała dokonywać kradzieży tych przedmiotów w międzynarodowej firmie, gdzie była zatrudniona. Skradzione przedmioty funkcjonariusze ujawnili w jej miejscu zamieszkania.

W czwartek, 30 marca br. , policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie dzięki skutecznej pracy operacyjnej zatrzymali w jednej z dużych firm 42-letnią kobietę podejrzewaną o kradzież biżuterii oraz zegarków. Mimo tego, że w wyniku przeszukania szafki pracownicy w zakładzie funkcjonariusze nie ujawnili żadnych skradzionych przedmiotów, nie odpuścili i szybko potwierdzili swoje podejrzenia.

Było to możliwe dzięki czynnościom przeprowadzonym w miejscu zamieszkania 42-latki. Tam kryminalni ujawnili większość skradzionych przedmiotów. Brakowało tylko jednej pary kolczyków. Wartość skradzionego mienia to ponad 60 tysięcy złotych. Jak ustalili świebodzińscy policjanci, kobieta miała okradać zakład pracy co najmniej od stycznia 2023 roku. W związku z przestępczą działalnością, 42-latce grozi teraz kara pozbawienia wolności do lat 5.