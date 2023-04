Sprzedajesz w internecie? Uważaj na oszustów - kolejne osoby straciły pieniądze Data publikacji 05.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kupując różne przedmioty w sieci pamiętamy o tym, żeby dokładnie zweryfikować ofertę i nie stać się ofiarą oszustów, ale czy taką samą troskę wykazujemy, gdy to my jesteśmy sprzedającymi? Okazuje się, że również wtedy nie możemy zapomnieć o ostrożności. Niestety kolejne osoby, podczas próby sprzedaży różnych przedmiotów w sieci, straciły swoje pieniądze. 46-latek z Trzebnicy klikając w otrzymany link stracił ostatecznie ponad 4,5 tysiąca złotych, natomiast mieszkanka Legnicy utraciła z konta bankowego niemal 3 tysiące złotych.

Metoda tego przestępstwa polega na tym, że oszuści udają osoby zainteresowane zakupem wystawionego na portalu sprzedażowym przedmiotu. Nawiązują kontakt ze sprzedającym, najczęściej odbywa się to za pośrednictwem popularnego komunikatora. Aby nie wzbudzać podejrzeń, sprawiają wrażenie bardzo zainteresowanych zakupem towaru, szczegółowo o wszystko wypytują. Następnie podsyłają link, który przenosi nas na fałszywą aplikację bankowości elektronicznej.

Do trzebnickiej komendy zgłosił się 46-letni mieszkaniec tego powiatu. Mężczyzna zawiadomił policjantów, że padł ofiarą oszustwa. Z relacji zgłaszającego wynikało, że jego córka otrzymała wiadomość tekstową o tym, że przedmiot, który został wystawiony na jednym z portali ogłoszeniowych został sprzedany. Podany został również link przekierowujący do formularza z danymi umożliwiającymi płatność za towar, który mężczyzna postanowił otworzyć - wtedy został przekierowany na „stronę banku”. Niestety to spowodowało, że przestępcy uzyskali dostęp do konta mężczyzny. Po chwili 46-latek otrzymał informację, o tym, że z jego konta nieuprawnione osoby wykonały dwa przelewy na łączną kwotę 4599 złotych.

Bardzo podobna sytuacja spotkała jedną z mieszkanek Legnicy. Kobieta na jednym z portali sprzedażowych wystawiła na sprzedaż sukienki. W odpowiedzi na ogłoszenie otrzymała informację o chęci kupna tych rzeczy przez nieznaną jej osobę, która wysłała kobiecie link, rzekomo potwierdzający dokonania płatności. Niczego nieświadoma mieszkanka Legnicy otworzyła otrzymany link a następnie została przekierowana na stronę internetową, łudząco przypominającą stronę banku. Zalogowała się i tym samym oszust pozyskał dostęp do jej bankowości. Przestępca bardzo szybko dokonał transakcji wypłacając z konta kobiety prawie 3 tysiące złotych.

Apelujemy, aby podczas transakcji pieniężnych lub kontaktów telefonicznych dotyczących wpłat, zachować szczególną ostrożność. Przestępcy idąc z duchem czasu tworzą strony internetowe do złudzenia podobne do dobrze nam znanych witryn banków lub sklepów. Korzystając z płatności internetowych, należy zwracać uwagę na każdy najdrobniejszy szczegół. Podobnie jeśli nieznajoma osoba podsyła nam link, który przekierowuje nas na stronę, gdzie mamy podać swoje dane nie róbmy tego! Zachowujmy rozsądek i pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.