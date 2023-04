Czujny nawet po służbie - dzielnicowy w czasie wolnym zatrzymał złodzieja sprzętu elektronicznego Data publikacji 05.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Nowej Soli w czasie wolnym od służby zatrzymał mężczyznę, który ukradł ze sklepu powerbanki. Szybka i zdecydowana reakcja policjanta pozwoliła na zatrzymanie go na gorącym uczynku i odzyskanie skradzionego sprzętu. Mężczyzna przed sądem odpowie za popełnione przestępstwo. Za kradzież grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Nowosolscy policjanci nie raz już udowadniali, że rotę ślubowania wypełniają nie tylko na służbie, ale także poza nią. Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, w poniedziałek, 3 kwietnia 2023 roku mając dzień wolny zauważył w jednym z marketów mężczyznę, który dziwnie się zachowuje. Mając na uwadze, że najprawdopodobniej chce coś ukraść, bacznie go obserwował. Przypuszczenia funkcjonariusza się potwierdziły. Mieszkaniec Nowej Soli ukradł 3 powerbanki i uciekł ze sklepu. Funkcjonariusz zawiadomił dyżurnego Policji, który na miejsce skierował umundurowany patrol. Dzielnicowy wsiadł do swojego pojazdu i będąc „na łączach” z dyżurnym, jechał za podejrzanym, informując policjantów o lokalizacji. W pewniej chwili dzielnicowy wybiegł z pojazdu i ujął amatora cudzego mienia.

Patrol, który szybko przybył na miejsce zatrzymał 21-latka. Wartość skradzionego mienia to ponad 660 złotych. Cały skradziony towar został odzyskany i wrócił na półki sklepowe, a postawa policjanta, który interweniował po służbie na pewno zasługuje na słowa pochwały. Sprawa jest rozwojowa. Nieuczciwy klient usłyszał już zarzut kradzieży i przyznał się do winy. Za swoje czyny odpowie przed Sądem. Za te przewinienia polskie prawo przewiduję karę do 5 lat pozbawienia wolności.