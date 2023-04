Policjanci eskortowali ciężarną do szpitala Data publikacji 05.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Dobrzejewicach eskortowali z Czernikowa do Torunia samochód z kobietą w zaawansowanej ciąży, potrzebującą pilnie pomocy medycznej. Dzięki szybkiej i zdecydowanej akcji stróżów prawa, ciężarna szybko trafiła pod opiekę medyków. Przyszła mama i jej dziecko czują się dobrze.

Do niecodziennej sytuacji doszło w miniony piątek (31.03.2023), kiedy starszy sierżant Natalia Kościołowska, starszy sierżant Michał Janowski i sierżant Krzysztof Słoma z dobrzejewickiego komisariatu przejeżdżali oznakowanym radiowozem przez Czernikowo. Policjanci zauważyli nadjeżdżające z naprzeciwka audi, kierująca pojazdem mrugała długimi światłami. Mundurowi zawrócili i podjechali do osobówki.

Okazało się, że kobieta chciała zwrócić uwagę policjantów, ponieważ właśnie przewoziła swoją koleżankę w zaawansowanej ciąży, która wymagała natychmiastowej pomocy lekarza. Ciężarna musiała jak najszybciej dostać się do szpitala wojewódzkiego na toruńskich Bielanach, oddalonego o około 30 kilometrów od miejsca, gdzie doszło do spotkania z funkcjonariuszami.

Ruch w tym czasie na drodze był duży, w Toruniu występowały utrudnienia związane z przebudowami. Policjanci nie tracąc czasu, powiadomili o sytuacji dyżurnego, włączyli sygnały uprzywilejowania i rozpoczęli eskortę kobiet do szpitala. Cała akcja rozgrywała się błyskawicznie. Dzięki zdecydowanej reakcji stróżów prawa 40-latka dużo szybciej dotarła do celu. Na miejscu policjanci przyprowadzili wózek inwalidzki i zadbali o to, by ciężarna bezpiecznie dostała się do izby przyjęć, gdzie otrzymała fachową pomoc. Po krótkim czasie funkcjonariusze dowiedzieli się, że jej, jak również dziecku już nic nie zagraża.

Przyszłej mamie życzymy spokojnego oczekiwania na narodziny maleństwa, oby Wasze podróże były już zawsze bezpieczne.