W mundurze, po cywilnemu, w czasie służby lub poza nią – nieustannie na straży prawa Data publikacji 05.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W czasie służby ściga przestępców wykonując zadania pionu kryminalnego, a w czasie wolnym… również stoi na straży prawa. Mowa o oleśnickiej policjantce, która kilka dni temu zauważyła, że ze sklepu, w który sama robiła zakupy, wybiega kobieta, a za nią ekspedientka usiłująca zatrzymać złodziejkę. Policjantka, mimo że bez munduru i środków przymusu bezpośredniego, natychmiast ruszyła do pomocy. W konsekwencji zatrzymane zostały dwie osoby a towar skradziony ze sklepu odzyskany. O losie sprawców kradzieży rozbójniczej zdecyduje sąd.

Policjant to zawód bez wątpienia wyjątkowy. Nadrzędnym celem każdego funkcjonariusza jest pomoc drugiemu człowiekowi, co realizowane jest nieustannie podczas służby. Jednak już nie pierwszy raz policjanci udowadniają, że nie porzuca się roli stróża prawa pozostawiając mundur po zakończonej służbie w szatni. Niesienie pomocy i reagowanie w sytuacjach zagrożenia jest dla mundurowych reakcją naturalną. Tym razem to oleśnicka policjanta nie pozostała obojętna i pomogła ująć dwóch sprawców kradzieży rozbójniczej.

Sytuacja miała miejsce kilka dni temu blisko centrum Oleśnicy. Policjantka, wykonująca na co dzień zadania pionu kryminalnego, podczas prywatnych zakupów w jednym z oleśnickich marketów w pewnym momencie usłyszała, jak pracownik sklepu krzyczy do wychodzącej kobiety z torbą zakupów, aby się zatrzymała. Z uwagi na brak reakcji, ekspedientka wybiegła na zewnątrz.

Policjantka widząc cała sytuację, bez chwili zawahania, również wybiegła domyślając się, że chodzi o kradzież. Na zewnątrz marketu zauważyła, że stojący przed wejściem mężczyzna przytrzymał pracownika sklepu umożliwiając ucieczkę kobiecie wraz towarem, za który nie zapłaciła. Policjantka jednak nie odpuściła i pobiegła za uciekającą kobietą, wiedząc już, że nie działała ona sama, lecz wspólnie z partnerem. W tym samym czasie inni pracownicy sklepu zaalarmowali o zdarzeniu Policję.

W ostatecznym ujęciu złodziejskiej pary wzięli udział również mieszkańcy, którzy zauważyli interweniującą policjantkę i uciekającą z łupem kobietę. Swoim działaniem nie dopuścili do oddalenia się sprawczyni kradzieży.

Zatrzymana para to mieszkańcy Wrocławia w wieku 36 i 39 lat, którzy dzięki szybkiej i skutecznej reakcji policjantki oraz obywatelskiej postawie mieszkańców, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za popełniony czyn przed sądem.

Policjanci mających tego dnia służbę, po przybyciu na miejsce przejęli ujęte osoby. W związku wyczuwalną wonią alkoholu od zatrzymanych, funkcjonariusze sprawdzili ich stan trzeźwości. Okazało się, że oboje w organizmach mieli niemal po 1,5 promila. Skradziony chwilę wcześniej towar został wyceniony na kwotę blisko 600 złotych i w całości został odzyskany, a następnie przekazany pracownikom sklepu.

Za popełnione przestępstwo 39-latka oraz 36-letni mężczyzna odpowiedzą przed sądem, grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

asp. Aleksandra Pieprzycka