Wspólne ćwiczenia policjantów Oddziału Prewencji Policji w Łodzi z żołnierzami 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Maz. Data publikacji 05.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 4 i 5 kwietnia 2023 roku w okolicach Opoczna w woj. łódzkim odbyły się wspólne ćwiczenia policjantów Oddziału Prewencji Policji w Łodzi i żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Celem przedsięwzięcia było doskonalenie taktyki działania podczas prowadzenia zorganizowanych działań pościgowych za osobami ekstremalnie niebezpiecznymi.

Ćwiczenia rozpoczęły się w godzinach porannych w dniu 4 kwietnia 2023 roku i trwały nieprzerwanie do godziny 12:00 dnia następnego. Tematem działań dla sił policyjnych był masyw leśny w Nadleśnictwie Opoczno, w którym według założeń ujawniono działalność grupy dywersantów wrogiego państwa. Ten scenariusz wpisuje się w aktualną sytuację geopolityczną i stanowił bazę do doskonalenia działania sił porządkowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli naszego kraju. Rolą skierowanych do działań policjantów było rozpoznanie terenu, zlokalizowanie celów i zatrzymanie osób stwarzających realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Żołnierze z plutonów rozpoznania wcielając się w rolę dywersantów doskonalili z kolei taktykę realizacji wyznaczonych zadań poprzez unikanie przeciwnika, co stanowi podstawę ich działalności. Podczas zajęć realizowanych także w porze nocnej policjanci doskonalili umiejętności z zakresu orientowania się w terenie leśnym, skrytego przemieszczania się i komunikacji, wykorzystania dostępnego sprzętu i wyposażenia, w tym bezzałogowych statków powietrznych, urządzeń geolokalizacyjnych, noktowizorów i kamer termowizyjnych. Podczas ćwiczeń doskonalono również współpracę z żołnierzami 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, wykorzystując do działań pościgowych specjalistyczny sprzęt będący w ich posiadaniu, taki jak drony, czujniki sejsmiczne czy radar pola walki. Oprócz policjantów i żołnierzy w szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Głównego Sztabu KGP, Biura Komunikacji Społecznej KGP, Sztabu KWP w Łodzi oraz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Łodzi, a także funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach i Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie. Dla policjantów był to doskonały czas na szlifowanie swoich umiejętności w konfrontacji z przeciwnikiem, który jest wyszkolony i ekstremalnie niebezpieczny. To był także cenny czas na zapoznanie się z możliwościami sprzętu wykorzystywanego w tego typu sytuacjach przez Policję i Wojsko.