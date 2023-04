Ponad 30 zarzutów za kradzieże, posiadanie narkotyków i paserstwo Data publikacji 06.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Krapkowiccy kryminalni zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o liczne kradzieże i paserstwo. Mieszkańcy śląska w ciągu kilku miesięcy, ze sklepów na terenie województwa opolskiego, śląskiego i małopolskiego mieli kraść alkohol i perfumy. Handlowcy wycenili straty na blisko 25 tysięcy złotych. Co więcej, podczas zatrzymania u dwóch z mężczyzn, policjanci znaleźli narkotyki. Podejrzani usłyszeli łącznie ponad 30 zarzutów, do których się przyznali. Teraz za swoje czyny odpowiedzą przed sądem.

W grudniu 2022 r., policjanci z Krapkowic zostali poinformowani o kilku kradzieżach, do których dochodziło w marketach na terenie miasta. Wówczas ze sklepów ginął alkohol i perfumy.

Sprawą zajęli się kryminalni z krapkowickiej komendy. Funkcjonariusze zabezpieczyli liczne ślady i przesłuchali wielu świadków. Zebrany materiał dowodowy pozwolił operacyjnym na zatrzymanie trzech mężczyzn, podejrzewanych o kradzieże i paserstwo. Okazali się nimi mieszkańcy województwa śląskiego. Jak ustalili śledczy, w ciągu kilku miesięcy, dwaj mężczyźni w wieku 43 i 39 lat dokonali licznych kradzieży w sklepach na terenie województwa opolskiego, śląskiego i małopolskiego. 34-latek natomiast dopuścił się przestępstwa paserstwa.

Dodatkowo podczas zatrzymania 43-latka, policjanci znaleźli przy nim substancję w postaci białego proszku. Po sprawdzeniu testerem narkotykowym okazało się, że była to amfetamina. Kolejno przeszukując mieszkanie 39-letniego mieszkańca Zabrza, mundurowi znaleźli środki odurzające w postaci marihuany i amfetaminy.

Policjanci odzyskali znaczną część skradzionych towarów. Straty pokrzywdzeni handlowcy oszacowali na ponad 25 tysięcy złotych.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli łącznie ponad 30 zarzutów dotyczących kradzieży, paserstwa i posiadania środków odurzających, do których się przyznali. Jak ustalili policjanci, 43-letni mieszkaniec Tarnowskich Gór działał w warunkach recydywy, dlatego grozi mu teraz kara do 7,5 roku więzienia. Pozostali dwaj zatrzymani muszą się liczyć z karą nawet do 5 lat więzienia.

( KWP w Opolu / kp)