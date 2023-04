Policjanci pomogli mężczyźnie na drodze ekspresowej Data publikacji 06.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 5 kwietnia 2023 roku późnym wieczorem pabianiccy policjanci interweniowali w stosunku do mężczyzny idącego pasem awaryjnym na drodze ekspresowej S14. Pieszy miał ciemną odzież, nie posiadał żadnych odblasków i był zupełnie niewidoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Okazało się, że 47-latek pochodzi z Podkarpacia, wraca pieszo ze szpitala i nie ma pieniędzy na transport do domu. Pomocy udzielili mężczyźnie interweniujący policjanci.

W środę, 5 kwietnia 2023 roku o godzinie 20.40 dyżurny pabianickiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące pieszego poruszającego się pasem awaryjnym na drodze ekspresowej S14, przed węzłem Dobroń. Mężczyzna miał być niewidoczny dla kierujących. Taka sytuacja stwarzała ogromne zagrożenie i wymagała natychmiastowej interwencji. Dlatego niezwłocznie na miejsce pojechali policjanci, którzy zauważyli idącego w kierunku Wrocławia pieszego. Mężczyzna był ubrany na czarno i nie posiadał żadnych elementów odblaskowych, ponadto znajdował się w miejscu, gdzie ruch niechronionych uczestników ruchu drogowego jest zabroniony.

Okazało się, że 47-latek potrzebuje pomocy. W rozmowie z policjantami przyznał, że pochodzi z Podkarpacia, wraca z łódzkiego szpitala i nie ma przy sobie pieniędzy. Ponadto nie może skontaktować się z rodziną, która mogłaby mu pomóc w tej trudnej sytuacji. Interweniujący funkcjonariusze przewieźli mężczyznę do Pabianic, następnie zadzwonili do jego córki, która przelała mu pieniądze na dalszą podróż. Mundurowi pojechali również z 47-latkiem na dworzec PKP Pabianice i poinformowali o możliwościach powrotu do domu. Mężczyzna na koniec, ze łzami w oczach podziękował policjantom za ich empatyczną postawę i okazaną mu pomoc.