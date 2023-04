Bogatyńscy kryminalni zatrzymali włamywacza

Policjanci z Komisariatu Policji w Bogatyni zatrzymali 24-latka podejrzewanego o włamanie do sklepu. Sprawca po dostaniu się do wnętrza lokalu dokonał kradzieży ponad 10 tysięcy złotych. W związku z tym, że mężczyzna był już karany za podobne przestępstwa, teraz może mu grozić kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.