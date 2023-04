Zatrzymanie dwóch dilerów powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców Data publikacji 06.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 3 kwietnia br. krakowscy policjanci zatrzymali dwóch kiboli podejrzanych o posiadanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. 23-latek i jego 25-letni kompan ukrywali w jednym z mieszkań na krakowskim Dąbiu prawie 4 kilogramy marihuany, ponad 85 gramów mefedronu oraz niemal 80 gramów kokainy. W pomieszczeniach użytkowanych przez młodych mężczyzn śledczy znaleźli również ostre narzędzia, gotówkę oraz akcesoria pseudokibicowskie.

3 kwietnia br . policjanci zwalczający przestępczość narkotykową z krakowskiej komendy miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału ds . Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pojechali do jednego z mieszkań na terenie Dąbia, gdzie jak ustalili, miały zamieszkiwać osoby odpowiedzialne za handel narkotykami. Kiedy kryminalni dotarli pod wytypowany adres, zastali tam jednego z lokatorów, 23-latka. Śledczy przeszukali mieszkanie. W trakcie sprawdzenia policjanci znaleźli i zabezpieczyli m.in. ukryty w szafie zbrylony biały proszek oraz pozostawione na balkonie dwie duże torby, a w nich cztery plastikowe worki wypełnione brunatno-zielonym suszem roślinnym. W pokoju zajmowanym przez 23-latka policjanci natrafili na tasak karczownik, miecz samurajski oraz kibolskie akcesoria. W pokoju zajmowanym przez 25-letniego współlokatora znaleźli i zabezpieczyli m.in. plastikowy pojemnik z kryształkami koloru pomarańczowego, drewniane pudełko z suszem roślinnym koloru zielonobrunatnego, pieniądze w kwocie 1600 złotych oraz akcesoria pseudokibicowskie.

23-latek został zatrzymany i przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, gdzie złożył wyjaśnienia. W czasie kiedy część policjantów wykonywała czynności z 23-latkiem, pozostali czekali na powrót do mieszkania drugiego ze współlokatorów. Około godz. 18.00 funkcjonariusze zauważyli go, gdy przyjechał na osiedle i kierował się w stronę bloku. 25-latek także został zatrzymany i przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Do policyjnej jednostki trafiły również wszystkie zatrzymane substancje i przedmioty zabezpieczone w trakcie przeszukania. Po zważeniu i zbadaniu testerami narkotykowymi zabezpieczonych substancji okazało się, że są to prawie 4 kilogramy marihuany, ponad 85 gramów mefedronu, prawie 80 gramów kokainy. Kibole odpowiedzą za posiadanie znacznych ilości narkotyków i wprowadzanie ich do obrotu.

5 kwietnia br. sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście-Wschód i zdecydował o zastosowaniu wobec 23-latka i jego 25-letniego kompana środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi kara do 10 lat więzienia, natomiast przygotowanie do wprowadzenia ich do obrotu zagrożone jest nawet 12-letnim pozbawieniem wolności.

( KWP w Krakowie / mw)

Film Zatrzymanie dwóch dilerów powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymanie dwóch dilerów powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców (format mp4 - rozmiar 4.4 MB)