Mundurowi kolejny raz połączyli siły, by na twarzach dzieci pojawił się uśmiech Data publikacji 07.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci systematycznie włączają się w różne akcje charytatywne. Tym razem nowosolscy funkcjonariusze we współpracy z funkcjonariuszami Służby Więziennej z Krzywańca umilili Święta Wielkanocne dzieciom z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kożuchowie. Wszystko po to, aby na twarzach dzieci zagościł uśmiech.

W czwartek, 6 kwietnia 2023 roku Komendant Powiatowy Policji w Nowej Soli - nadkomisarz Izabela Cul i I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowej Soli - młodszy inspektor Marcin Bednarczyk spotkali się z Dyrektorem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kożuchowie, by na jego ręce przekazać świąteczne prezenty dla najmłodszych. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli wykazali się wspaniałą inicjatywą i kolejny raz wraz z funkcjonariuszami Służby Więziennej z Krzywańca sprawili dzieciom przyjemność. Tym razem mundurowi zawieźli drobne upominki dzieciom i młodzieży przebywającym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kożuchowie. Na pewno ten drobny gest wywoła u dzieci chwilę radości, a na ich buziach pojawi się promienny uśmiech. Oprócz policyjnych odblasków i słodkości, dzieci otrzymały wielkanocne koszyczki, które własnoręcznie wykonały osadzone w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.

Bezinteresowność i chęć niesienia pomocy innym to cechy, którymi kolejny raz wykazali się funkcjonariusze. Tym gestem pokazali, że nie tylko podczas służby wykazują się chęcią niesienia pomocy innym, ale także w czasie wolnym nie są obojętni na ludzką krzywdę. Starajmy się pomagać, jak tylko możemy, bo dobro zawsze wraca.

Zróbmy co w naszej mocy, by dzieci miały powód do radości!