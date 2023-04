Policja ostrzega: oszuści w natarciu. Straty to prawie pół miliona złotych! Data publikacji 07.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z gorzowskiej komendy w ostatnich dniach przyjęli kilka zawiadomień o oszustwach. Utracone kwoty są ogromne - jednorazowo to od 20 tysięcy złotych do ponad ćwierć miliona złotych! Funkcjonariusze ostrzegają przed historiami opowiadanymi przez oszustów. Nie dajmy się zwieść, gdy usłyszymy w słuchawce, że pieniądze są zagrożone. Policjanci nie wysyłają żadnych kurierów po pieniądze. Wykorzystajmy świąteczne spotkania i rozmawiajmy ze starszymi członkami naszych rodzin.

Oszuści nie mają skrupułów. Podszywają się pod policjantów, lekarzy, pracowników banku. Manipulują i wyłudzają ogromne kwoty. W ostatnich dniach w Gorzowie odnotowano kilka oszustw. W jednym przypadku mieszkanka miasta straciła ponad ćwierć miliona złotych! Uwierzyła w historię związaną z rzekomą akcją policjantów dotyczącą…zatrzymania oszustów. A to nie jedyna sytuacja. W innych przypadkach padają także spore kwoty – po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Są to bardzo często oszczędności odkładane latami. Straty mieszkańców miasta, tylko w ciągu kilkunastu dni, to prawie pół miliona złotych.

Policjanci przypominają, że nie informują o swoich działaniach telefonicznie. Nie wysyłamy też po pieniądze kurierów. Kłamstwa o tym, że pieniądze zostaną przeliczone i za chwilę wrócą do właściciela to historia oszustów. Nie wierzmy również w opowieści o zagrożonych środkach na kontach bankowych. Do jednego z mieszkańców zadzwonił rzekomy pracownik banku. Poinformował o potrzebie przelania pieniędzy na konto rezerwowe, z którego nigdy już nie wróciły. Straty - prawie 50 tysięcy złotych. W telefonie wyświetlił się numer infolinii banku, pod który podszyli się oszuści. Uważajmy!

Najskuteczniejszy sposób na uniknięcie oszustwa to zakończenie rozmowy. Należy zaznaczyć, że szeroka kampania informacyjna przynosi też określony skutek. To bardzo dużo osób, które policjantów informują jedynie o próbach oszustwa. Policjanci zachęcają, by wykorzystać świąteczne spotkania do rozmów o tego typu przypadkach. Mamy nadzieję, że uchroni to kolejne osoby przed oszustwami.



komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim