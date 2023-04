Usłyszał 70 zarzutów kradzieży Data publikacji 07.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Podlascy policjanci zatrzymali 40-letniego Gruzina. Mężczyzna zwiedzając Polskę, wykorzystywał mapę dyskontów okradając je. Łącznie usłyszał 70 zarzutów kradzieży. Jego łupem padały przeważnie wyroby tytoniowe, ale również różnego rodzaju produkty spożywcze, a nawet kable, maszynki do golenia czy zabawki. Okradana sieć dyskontowa oszacowała straty na blisko 70 tysięcy złotych. Decyzją sądu 40-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Pod koniec marca br. policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego łomżyńskiej komendy przedstawili 70 zarzutów dotyczących kradzieży 40-letniemu obywatelowi Gruzji. Mężczyzna jeździł po całej Polsce, korzystał z mapy sieci sklepów dyskontowych i okradał je. Na trop złodzieja wpadli łomżyńscy kryminalni po tym jak na terenie powiatu doszło do 5 takich kradzieży. Śledczy z Łomży i Białegostoku ustalili, że związek z kradzieżami również w innych sklepach tej sieci, może mieć 40-latni mężczyzna przebywający na terenie powiatu aleksandrowskiego. Do tych kradzieży dochodziło w pierwszym kwartale tego roku. Policjanci ustalili, że mężczyzna wchodząc do sklepu wrzucał w przymocowany do wewnętrznej strony kurtki worek znajdujące się na pułkach przy kasie towary. Jego łupem padały przeważnie wyroby tytoniowe, ale także produkty chemiczne, spożywcze, a nawet zabawki. Łączna wartość strat wyniosła blisko 70 tysięcy złotych.

Obywatel Gruzji został zatrzymany, przez podlaskich policjantów, w powiecie aleksandrowskim i decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają rozszerzenia zarzutów. Za popełnione przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.