Kolejny sukces policjantów w walce z przestępcami. 23-latek zatrzymany za oszustwo na wałbrzyskiej seniorce Data publikacji 07.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Działania przeprowadzone przez wałbrzyskich policjantów doprowadziły do zatrzymania w miniony wtorek na terenie Wrocławia przez miejscowych funkcjonariuszy 23-letniego mieszkańca stolicy Dolnego Śląska. Funkcjonariusze w toku pracy operacyjnej i procesowej ustalili, że mężczyzna jest sprawcą przestępstwa na „pracownika poczty”, a przy tym i na „policjanta”, gdzie 79-letnia mieszkanka Wałbrzycha straciła 18 tysięcy złotych. To kolejny w ostatnim czasie podejrzany, który usłyszał już zarzut oszustwa.

Wałbrzyscy policjanci zaczęli pracować nad sprawą, po tym, jak 6 marca tego roku doszło do wyłudzenia sporej sumy pieniędzy - bo ponad 18 tysięcy złotych - od 79-letniej mieszkanki Starego Zdroju. Tego dnia do pokrzywdzonej zadzwonił telefon, a kobieta po drugiej stronie słuchawki podała się za pracownika poczty, informując seniorkę, że ta źle wskazała swóje miejsce zamieszkania, a kurier chce jej dostarczyć przesyłkę. Nieświadoma kobieta przekazała oszustom niezbędne informacje, a ci ponownie zadzwonili po niedługim czasie. Tym razem mężczyzna w rozmowie podał się za policjanta informując, że wcześniej kontaktowali się z nią złodzieje i pieniądze kobiety są zagrożone, dlatego wszystkie, jakie posiada, musi oddać jak najszybciej do policyjnego depozytu.

Niestety 79-letnia wałbrzyszanka przekazała gotówkę wskazanemu w rozmowie innemu nieznajomemu mężczyźnie, wyrzucając ją przez okno. Dopiero po jakimś czasie zorientowała się, że działanie ma charakter przestępczy i powiadomiła o wszystkim Policję. Wnikliwie przeprowadzone przez wałbrzyskich policjantów czynności operacyjne i procesowe pozwoliły na ustalenie tożsamości tzw. odbieraka. Przy współpracy z funkcjonariuszami z Wrocławia młody mężczyzna został zatrzymany w miniony wtorek wieczorem na terenie stolicy Dolnego Śląska przez miejscowych funkcjonariuszy, a następnie przewieziony do naszego miasta przez policjantów kryminalnych wałbrzyskiej komendy.

Dzisiaj podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu. Przyznał się do popełnionego czynu i złożył wyjaśnienia. 23-latkowi za popełnione przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Sprawy w takich przypadkach zawsze mają charakter rozwojowy, dlatego niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Policjanci kolejny raz ostrzegają, aby nie przekazywać żadnej gotówki osobom nieznajomym, które często podają się za kurierów, policjantów, adwokatów, a nawet prokuratorów, a są po prostu zwykłymi przestępcami.

Pamiętajmy!

Nie wypłacajmy gotówki, jeżeli mamy podejrzenie, że po drugiej stronie słuchawki mogą kryć się oszuści.

Nie wręczajmy gotówki osobom nieznajomym.

Tylko świadomość, w jaki sposób działają sprawcy, może nas uchronić przed utratą swoich oszczędności.

Nie zostawiajmy starszych osób samych z tym problem. Rozmawiajmy na tego typu tematy i informujmy ich o podobnych sytuacjach, o których wcześniej słyszeliśmy lub czytaliśmy.

Oszuści są bezwzględni, dlatego bardzo ważne, aby przy każdym tego typu podejrzanym telefonie od razu zgłosić zaistniałą sytuację pod numer alarmowy 112 i zastosować się do poleceń dyżurnego jednostki.

(KWP we Wrocławiu / kp)