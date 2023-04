81 zarzutów dla złodzieja karty bankomatowej Data publikacji 07.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Pod koniec marca br. policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie zatrzymali 25-letniego mieszkańca Jastrzębia-Zdroju podejrzanego o kradzież telefonu komórkowego i karty bankomatowej. Mieszkaniec Górnego Śląska od czerwca do października ub. r. przy pomocy skradzionej karty miał wykonać 80 transakcji na kwotę prawie 6 tys. złotych. Cudzymi pieniędzmi 25-latek płacił za zakupy i zamówienia gastronomiczne.

W połowie listopada 2022 roku do jednego z komisariatów Policji w Kielcach zgłosiła się kobieta, która przekazała funkcjonariuszom, że najprawdopodobniej podczas czerwcowego pobytu w Krakowie straciła wart 400 złotych telefon komórkowy oraz kartę bankomatową. Kobieta przez kilka miesięcy nie była pewna, gdzie znajdują się należące do niej przedmioty, czy zostały one zgubione, czy skradzione, ale kiedy zorientowała się, że z jej konta od dłuższego czasu znikają regularnie niewielkie sumy pieniędzy zgłosiła sprawę funkcjonariuszom. Policjanci z Kielc przekazali zgromadzoną w tej sprawie dokumentację śledczym z Komisariatu Policji I w Krakowie. Policjanci z „jedynki” ustalili m.in. że od czerwca do października 2022 roku przy pomocy skradzionej karty ktoś dokonał nieautoryzowanych transakcji na kwotę prawie 6 tysięcy złotych.

Śledczy cały czas pracowali nad ustaleniem personaliów złodzieja, zbierali informacje oraz przeprowadzili szereg operacyjnych ustaleń, które doprowadziły ich do mieszkańca Górnego Śląska. Pod koniec marca br. policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie pojechali do jednego z domów na terenie Jastrzębia-Zdroju, gdzie jak ustalili może przebywać podejrzewany mężczyzna. Tam wylegitymowali 25-latka i poinformowali go o powodach wizyty. Kryminalni zatrzymali 25-latka i przewieźli go do Komisariatu Policji I w Krakowie. Tam złożył on wyjaśnienia i przyznał się do zarzucanych czynów. Śledczym tłumaczył, że przy pomocy skradzionej karty płacił za zakupy i zamówienia gastronomiczne.



Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu łącznie 81 zarzutów, w tym 1 zarzutu za kradzież karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu oraz 80 za kradzież z włamaniem.



Za kradzież karty uprawniającej do pojęcia pieniędzy z automatu kodeks karny przewiduje karę do 5 lat więzienia, natomiast za kradzież z włamaniem można spędzić „za kratkami” nawet 10 lat.