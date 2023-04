Przedświąteczna pomoc seniorce Data publikacji 07.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Złodziej ukradł rower z koszykiem 80-latce, gdy ta robiła zakupy. Kęccy policjanci pomogli seniorce w zakupach i dotransportowaniu ich do domu, a także odnaleźli jej skradziony rower.

We wtorek 4 kwietnia 2023 roku tuż po godzinie 15.00 dyżurny Komisariatu Policji w Kętach został powiadomiony o kradzieży roweru na osiedlu Hutnika w Kętach. Na miejsce natychmiast został wysłany jeden z patroli. W rozmowie z pokrzywdzoną mieszkanką Kęt mundurowi ustalili, że do kradzieży jednośladu, który był przypięty do stojaka, doszło w chwili gdy robiła zakupy w piekarni.

Od seniorki mundurowi dowiedzieli się, że mieszka samotnie i chciała zrobić na święta większe zakupy, a rower z koszykiem bardzo ułatwiał jej transport produktów do domu. Widząc, że 80-latka bardzo przeżyła kradzież, mundurowi pomogli jej w zrobieniu zakupów i przewiezieniu ich domu. Zapewnili również, że dołożą wszelkich starań, aby odnaleźć jej niebieski rower z koszykiem.

Przez blisko trzy doby policjanci podczas służby poszukiwali skradzionego jednośladu.

Działania przyniosły efekt. Patrolując teren wokół stacji PKP w Kętach w zaroślach znaleźli niebieski rower z koszykiem, który pasował do opisu roweru skradzionego mieszkance Kęt. Dzisiaj rano, policjanci zawieźli rower do miejsca zamieszkania 80-latki. Zanim pokazali go seniorce, do koszyka zakupowego wskoczył jej kot, więc policjanci byli pewni, że to rower seniorki. Kobieta bardzo ucieszyła się z odzyskania jednośladu. Podziękowała mundurowym za okazaną pomoc i wsparcie.