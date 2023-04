Zaatakował znajomego kijem bejsbolowym na oczach jego 5-letniego syna Data publikacji 07.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Łazisk Górnych zatrzymali 22-latka, który chciał wymusić na znajomym zwrot pieniędzy i zaatakował go metalowym kijem bejsbolowym. Agresor zrobił to na oczach 5-letniego chłopca. W mieszkaniu podejrzanego znaleziono doniczki z roślinami konopi, których uprawa mogła dostarczyć blisko 1400 działek dilerskich środka odurzającego. Policjanci wnioskują o jego tymczasowy areszt.

5 kwietnia po 18.00 policjanci z łaziskiego komisariatu zostali wezwani na ulicę Łąkową i Zwałową, gdzie na drodze młody mężczyzna uderza metalowym kijem drugiego mężczyznę. Chwilę później agresor został zatrzymany. Okazało się, że bijąc swoją ofiarę po całym ciele, 22-latek chciał wymusić zwrot pieniędzy, które kilka miesięcy temu pożyczył znajomemu. Cała ta sytuacja rozegrała się na oczach świadków, w tym stojącego obok 5-letniego syna 36-latka.

Zatrzymany to osoba znana miejscowym policjantom. W trakcie przeszukania, w jego mieszkaniu śledczy znaleźli 48 sadzonek z roślinami konopi, których uprawa mogła dostarczyć blisko 1400 działek dilerskich środka odurzającego. Dziś mieszkaniec Łazisk Górnych został przesłuchany i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty uprawy znacznej ilości ziela konopi oraz zmuszania do określonego zachowania. Drugie z przestępstw zakwalifikowano jako występek w czynie chuligańskim. Policjanci złożyli wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat więzienia.

( KWP w Katowicach / kp)

