Nie bądź obojętny na los zwierząt Data publikacji 07.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkaniec powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego zauważył na ruchliwej drodze wojewódzkiej 426 błąkającego się psa, który wchodził pod nadjeżdżające samochody. Mężczyzna nie pozostał obojętny na los psa zadzwonił na numer alarmowy 112. Dzięki wzorowej reakcji kierowcy nie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem zwierzęcia. Policjanci ze strzeleckiej drogówki zabezpieczyli czworonoga i przekazali go osobie, która zapewni mu schronienie.

Służba policjanta to codziennie nowe wyzwania. Obsługa zdarzeń drogowych, reakcja na wykroczenia oraz zatrzymywanie przestępców, to tylko nieliczne elementy naszej pracy. W trakcie codziennej służby dbamy nie tylko o bezpieczeństwo mieszkanców naszego powiatu, ale również o losy zwierząt potrzebujących pomocy, co w ciagu kilku ostatnich dni udowodnili strzeleccy policjanci.

6 kwietnia, mieszkaniec powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego zauważył psa, który błakał się wzdłuż ruchliwej drogi wojewódzkiej 426 . Czworonóg wchodził pod nadjeżdżające samochody, stwarzając zagrożenie nie tylko dla siebie samego, ale również dla uczestników ruchu drogowego. Na szczęście mężczyzna, który go zauważył nie pozostał obojętny na los zwierzęcia i zadzwonił pod numer alarmowy 112 .

Po chwili na miejsce przyjechali policjanci strzeleckiej drogówki. Mundurowi zabezpieczyli błąkającego się psa, a następnie przekazali osobie, która zapewni mu schronienie.

Pamiętaj! Ty też masz wpływ na to co dzieje się w Twojej okolicy.