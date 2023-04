Małe bohaterki nagrodzone przez komendanta Data publikacji 11.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Komendę Powiatową Policji w Piasecznie odwiedziły dwie dziewczynki, które wiedziały, jak właściwie zachować się w sytuacji, gdy opiekująca się nimi babcia straciła przytomność. 9-letnia Zuzia bez wahania wybrała numer alarmowy 112 i wezwała pomoc. Niesamowity spokój zachowała również jej młodsza siostra, a to pozwoliło przekazać wszystkie niezbędne informacje podczas rozmowy z operatorem.

Numer alarmowy "112" to bardzo ważny numer, który powinno znać każde dziecko. Wiedza i umiejętność prawidłowego przekazywania informacji może uratować ludzkie życie, zdrowie i mienie.

W miniony czwartek, siedzibę piaseczyńskich policjantów odwiedziły, wspólnie z mamą, dwie dziewczynki: 9-letnia Zuzia oraz jej siostra 6-letnia Ula. Wizyta ta była bardzo wyjątkowa, ponieważ obie z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie mł. insp. Pawła Krauza odebrały podziękowania za swoją bohaterską postawę.

Jakiś czas temu dzieci zostały pod opieką babci, która nagle straciła przytomność. Zuzia bez wahania i zastanowienia sięgnęła po telefon i wybrała numer alarmowy 112. Ze stoickim spokojem prowadziła rozmowę, przekazując wszystkie informacje, o które prosiła ją dyspozytorka. Dziewczynka zadbała również o to, by jej młodsza siostra nie bała się i czuła się bezpiecznie. Dzięki tak wzorowemu zachowaniu, na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, które udzieliły seniorce pomocy i zabrały ją do szpitala.

W trakcie spotkania mł. insp. Paweł Krauz w imieniu własnym, jak również Starosty Powiatu Piaseczyńskiego - Pana Ksawerego Guta - pogratulował postawy obu dziewczynkom i wręczył im dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Gratulacje za bohaterską postawę córeczek popłynęły również w kierunku ich mamy.

W ramach dodatkowej nagrody dziewczynki mogły zwiedzić budynek komendy oraz przyjrzeć się z bliska pracy policjantów. Największą radość sprawiła im możliwość zobaczenia sprzętu policyjnego, w tym radiowozów.

PAMIĘTAJMY!

Numer alarmowy „112” jest ujednoliconym dla całej Unii Europejskiej telefonem alarmowym.

Podczas rozmowy z dyspozytorem, należy zachować spokój i jak najprecyzyjniej przekazywać niezbędne informacje:

Rodzaj zdarzenia – co dokładnie się stało?

Miejsce zdarzenia – gdzie to się stało?

Liczba osób poszkodowanych – w jakim stanie są ranni?

Nasze działania – jakie czynności podejmujemy, czy są inni świadkowie udzielający pomocy?

Nasze dane – kim jesteśmy, jak się nazywamy?