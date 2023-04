Na ratunek chorym Powrót Generuj PDF Drukuj Z inicjatywy policjantów Oddziału Prewencji Policji w Warszawie przeprowadzono rejestrację potencjalnych dawców szpiku kostnego. To kolejna z wielu akcji podejmowanych przez policjantów w myśl zasady „Pomagamy i chronimy”.

We wtorek (6.04.2023 roku) w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie przeprowadzono rejestrację potencjalnych dawców szpiku kostnego w „Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku POLTRANSPLANT.” Do bazy potencjalnych dawców szpiku zarejestrowało się 32 policjantów Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, a także funkcjonariusze, którzy odbywają aktualnie adaptację zawodową. Biorąc pod uwagę zainteresowanie akcją, planowane jest cykliczne jej kontynuowanie. Powyższe przedsięwzięcie ma zwiększyć szanse na wyzdrowienie osób dotkniętych chorobami nowotworowymi układu krwiotwórczego, dla których przeszczepienie jest jedyną szansą na wyzdrowienie. Przeprowadzenie takiej rejestracji możliwe było do zrealizowania dzięki współpracy z Ośrodkiem Dawców Szpiku Instytutu Hematologiii Transfuzjologi z siedzibą w Warszawie przy ul. Indiry Gandhi 14.

To kolejna z wielu inicjatyw podejmowanych przez policjantów w myśl zasady „Pomagamy i chronimy”.

Chcąc zostać potencjalnym dawcą szpiku można zarejestrować się na stronie internetowej https://www.dkms.pl

(KSP / po)